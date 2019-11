TERAKKİ Tuzla/Tepeören’de

TERAKKİ bütünsel eğitim yaklaşımıyla,

seçkin ve deneyimli öğretmenleriyle,

öğrencilerini özgüvenli, sorumluluğunu bilen, öğrenmeyi öğrenmiş

bireyler olarak hayata hazırlar.



Dünya Dilleri

Avrupa Dil Çerçevesi Programı (Common European Framework for Language Learning - CEFR) esas alınarak kapsamlı bir İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca eğitimi alan,



Avrupa Dil Konseyi tarafından kalite ödülü ile belgelenmiş uluslararası standartlarda yabancı dil programı Evaluation & Accreditation of Quality in Language Teaching (EAQUALS) sertifikasına sahip bir eğitim ortamında yabancı dilleri öğrenen,



Dünya standartlarında donanıma sahip eğitim alanlarında yerel müfredatın yanı sıra 16 – 19 yaş arasında yüksek öğrenim hayatlarında ve daha sonrasında başarı için Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (International Baccalaureate Organization - IBO) Diploma Programı’yla (Diploma Programme - DP) kültürler arası anlayışa sahip, kendini tanıyan, iletişim gücü yüksek, risk alan, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, dengeli, araştırmacı, bilgili ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişen; Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelere bursla girme imkanı olan,



Almanya, Hollanda, Fransa ve İtalya ile gerçekleştirilen Öğrenci Değişim Programlarıyla farklı kültürleri tanıyıp dünya vatandaşlığını deneyimleyen,



Bilim Ortamı

Doku Kültürü Laboratuvarında projeler geliştiren, TÜBİTAK ve uluslararası bilimsel yarışmalara katılan,



İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi – CERN’de bugüne kadar yapılan deney ve gelişmeleri takip eden, fizik öğrenimlerine destek olabilecek sorularına birinci ağızdan cevap alan,



Sosyal Gelişim

Haklarına ilişkin farkındalık ve donanımlarını artırırken gündelik hayatta haklarını korumaya yönelik becerilerini her sene çeşitli okul ve ülkelerde düzenlenen Model United Nations, Global Issues Network gibi konferanslarda küresel sorunlara çözüm üreterek güçlendiren,



Atletizmden yüzmeye, masa tenisinden hentbola kadar dereceler elde eden,



İlkokul çağlarında okul çalgıları grubundan lise çağlarında filarmoni orkestrasına doğru olan yolculuklarında müziği yaşayan,



İstanbul’daki en saygın festivallerden biri olan Gençlik Tiyatroları Festivalinde kendilerini özgürce ifade eden,



Sözcüklerle Dans Şiir Festivalinde düşüncelerini ve duygularını şiir disiplininin gereklerini yerine getirerek sözcüklere, imgelere dönüştüren,



Çizgi Film ve Mobil Uygulama Yapımı

Çizgi Film Stüdyolarında hayal gücü ile çizgiyi birleştirip çizgi film yapan, çizgi filmleri uygulamalara (application) dönüştürüp akranlarının eğitimine katkıda bulunan, dünyada bir ilki başaran,



Terakki’de edindiği çizgi film/film deneyimiyle yüksek eğitim yolculuğuna görsel iletişim alanında devam eden,



Öğretmenlerinin oyunun öğrenmede güdülenme etkisinden faydalanarak ürettiği mobil uygulamalarıyla öğrenimini pekiştiren,



Tasarladıkları kuklaları canlandırarak stop motion animasyonlar üreten,



Oyun Mühendisliği

Dünya oyun tarihinde mihenk taşı olmuş, kart ve tahta oyunlarının matematiksel yapıları, kuralları ve heyecan düzeylerinin analizini yapan; uluslararası kalite ve standartlarda konsept, öykü ve kural yapısıyla kutu oyunları üretip oyun mühendisliğini öğrenen,



Teknoloji ve Tasarım

Kendi geliştirdikleri araçlarıyla Shell Eco-marathon’da Rotterdam Ahoy Arena’daTürkiye’yi temsil eden tek lise takımı olup “Battery Electric / Plug-in” sınıfında yarışan, enerjiyi verimli kullanabilen,



Tam donanımlı heykel ve seramik atölyelerinde sanat eserleri ortaya çıkaran,



Polygon art ile 3D çizim programında 3 boyutlu objeler üretip bu objeleri 3D yazıcıyla modelleyen veya karton maketlere dönüştüren,

10.000’den fazla e-kitaba 24 saat ulaşabilen Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde kurulmuş ilk online kütüphane olan Terakki Kütüphanesi’nden faydalanabilen,



Terakki Vakfı’nın her yıl karşılıksız verdiği Terakki Vakfı Burslarını akademik başarıları ile kazanan,



2010 - 2014 arasında son 5 yılın yerleştirmelerine göre 1. veya 2. tercihine % 21,5; 3., 4. veya 5. tercihine % 39,2; 6.dan 10. tercihine kadar % 26,7 oranında tercih ettikleri üniversiteye yerleşen,



2015 yılında ise % 52,46 burslu olarak vakıf üniversitesinde, % 19,12 vakıf üniversitesinde, % 19,67 devlet üniversitesinde eğitim hakkı kazanan,



Öğrenciler yetiştiren Terakki Vakfı Okulları,

138 yıldır geleceği şekillendiriyor; bilim, kültür ve sanat alanlarında birikimini paylaşarak çevresini katkılarıyla zenginleştirmeyi de sürdürüyor.



Yurt Dışı Üniversitelerinde Terakkililer

20 Şişli Terakki Lisesi mezunu 2014 – 2015 öğretim yılında başvuru yaptıkları 39 üniversiteden kabul aldı. Bu üniversitelerden 5’i, dünya sıralamasında ilk 50 üniversite içinde.



