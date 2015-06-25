Terakki Tuzla/Tepeören’de

TERAKKİeğitim yaklaşımıyla

seçkin ve deneyimli öğretmenleriyle,

öğrencilerini özgüvenli, sorumluluğunu bilen,

öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak hayata hazırlar.



Neden Terakki?

Dünya standartlarında donanıma sahip eğitim alanlarında yerel müfredatın yanı sıra 3 - 12 yaş arasında Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (International Baccalaureate Organization - IBO) İlk Yıllar Programı’yla (Primary Years Programme – PYP) birlikte saygıyı, hoşgörüyü, empati kurmayı, sorgulamayı ve araştırmayı derste yaşayarak öğrenen,



Yükseköğrenim hayatlarında ve daha sonrasında başarı için 16 - 19 yaş arasında Uluslararası Bakalorya Diploma Programıyla (International Baccalaureate IB - DP) kültürler arası anlayışa sahip, iletişim gücü yüksek, risk alan, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, kendini tanıyan, araştırmacı, bilgili, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişen,



Avrupa Dil Konseyi tarafından kalite ödülü ile belgelenmiş uluslararası standartlarda yabancı dil programı Evaluation & Accreditation of Quality in Language Teaching (EQUALS) sertifikasına sahip,



Kendi geliştirdikleri araçlarıyla Shell Eco-marathon’da Rotterdam Ahoy Arena’daTürkiye’yi temsil eden tek lise takımı olup “Battery Electric / Plug-in” sınıfında yarışan, enerjiyi verimli kullanabilen,



Atletizmden yüzmeye, masa tenisinden hentbola kadar dereceler elde eden,



İlkokul çağlarında okul çalgıları grubundan lise çağlarında filarmoni orkestrasına doğru olan yolculuklarında müziği yaşayan,



Çizgi Film Stüdyolarında hayal gücü ile çizgiyi birleştirip çizgi film yapan, çizgi filmleri uygulamalara (application) dönüştürüp akranlarının eğitimine katkıda bulunan, dünyada bir ilki başaran,



Tasarladıkları kuklaları canlandırarak stop motion animasyonlar üreten,



10.000’den fazla e-kitaba 24 saat ulaşabilen Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde kurulmuş ilk online kütüphane olan Terakki Kütüphanesi’nden faydalanabilen,



Heykel ve seramik atölyelerinde sanat eserleri ortaya çıkaran,



Haklarına ilişkin farkındalık ve donanımlarını artırırken gündelik hayatta haklarını korumaya yönelik becerilerini güçlendiren,



Doku laboratuvarında bilimsel projeler geliştiren,



Terakki Vakfı’nın her yıl karşılıksız verdiği Terakki Vakfı Burslarını* akademik başarıları ile kazanan,



2010 - 2014 arasında son 5 yılın yerleştirmelerine göre

• 1. veya 2. tercihine % 21,5;

• 3., 4. veya 5. tercihine % 39,2;

• 6.dan 10. tercihine kadar % 26,7

oranında tercih ettikleri üniversiteye yerleşen,



2014 yılında ise % 42,18 burslu olarak vakıf üniversitesinde, % 33,59 vakıf üniversitesinde, % 18,75 devlet üniversitesinde, % 5,47 oranında yurtdışı üniversitelerde eğitim hakkı kazanan öğrenciler yetiştiren



Terakki Vakfı Okulları yüzyılı aşkın süredir geleceği şekillendiriyor.



Bilim, kültür ve sanat alanlarında birikimini paylaşarak çevresini katkılarıyla zenginleştirmeyi sürdüyor.



Detaylı bilgi ve kayıt için : 0216 709 18 77 (Tuzla / Tepeören)

Detaylı bilgi ve kayıt için : 0212 351 00 60 (Levent)

anadoluyakasi.terakki.org.tr

*terakki.org.tr/lise_kayit



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