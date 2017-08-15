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    Tepkiler şiddetlenince teker teker kınadı!

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 00:28Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 00:28

    ABD’nin Virginia eyaletinde geçen Cumartesi yaşanan ve bir kadının öldüğü ırkçı saldırıyı örgütlerin adını anmadan kınadığı için eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçerek, şunları söyledi:

    Irkçılık canavarcadır ve şiddete sebep olanlar, suçlular ve haydutlardır; bunlara Amerikalıların kıymet verdiği her şeye karşıt olan KKK (Ku Klux Klan), neo-Naziler, beyaz üstünlükçüler ve diğer nefret grupları dahildir.

    Bu fevkalade kötü nefret, bağnazlık ve şiddet görüntüsünü kınıyoruz. Bağnazlık adına şiddet yayanlar Amerika’nın özüne saldırıyor.

    Başkan Trump, “nefret gruplarını isimleriyle anarak kınamak için neden bu kadar beklediği” yönündeki sorulara ise cevap vermedi.

    Geçen Cumartesi ırkçı gruplar ile faşizm karşıtları Charlottesville kentinde karşı karşıya gelmiş; gösterilerde aşırı sağcı bir saldırgan aracıyla yayaların arasına dalmıştı. Olayda 32 yaşındaki Heather Heyer hayatını kaybemişti.

    Etiketler: Donald Trump , ABD , gazetehaberleri
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