Tepki çeken reklam! Şikayet yağıyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hindistan Hükümeti, Avustralya Et Üreticileri Birliği'nin reklamının dini duyguları incittiğini belirterek yayından kaldırılmasını istedi. Reklamda, aralarında İsa Peygamber, Buda ve Scientology Tarikatı'nın kurucusu L. Ron Hubbard'ın da bulunduğu bir grup, yemek masasında sohbet ederken canlandırılıyor.



O SAHNE BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ



Reklamda Hz. Muhammed'i temsilen bir görüntüye yer verilmiyor ancak Hz. Muhammed'in telefonla aradığı ve 'yemeğe gelemeyeceğini söylediği' belirtiliyor. Reklamda Hindu tanrısı Ganeşa'nın et yerken gösterilmesi nedeniyle Hindistan hükümeti Avustralya'ya protestoda bulundu.







ŞİKAYET YAĞIYOR



Avustralya Reklam Standartları Kurumu, reklamın 600'den fazla şikayet aldığını açıkladı. Avustralya Hindu Konseyi, et tüketimini özendirmek için Ganeşa'nın kullanılmasının üzücü olduğunu belirtti. İnternetteki reklamın yasaklanması için açılan başlatılan kampanyaya 4400 kişi destek verdi.



Avustralya Et Üreticileri Birliği sözcüsü Andrew Howie reklamın çeşitlilik ve birliği özendirmeyi amaçladığını söyledi. Howie şöyle konuştu:



"Reklam, mümkün olduğu kadar kapsayıcı olması için farklı Tanrıları, Peygamberleri, Tanrıçaları ve ateist figürleri yansıtıyor. Kimseye hakaret etme niyetimiz yok. Amacımız, kuzu etinin çok farklı kültürlerde tüketilen bir et olduğunu vurgulamak ve insanların farklılıklarını bir kenara bırakarak aynı masada buluşması halinde dünyanın nasıl bir yer olacağını yansıtmak."