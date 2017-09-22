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    Tepki çeken Gölcük Müftüsü'nden yeni açıklama

    Soner GÜLEZER/GÖLCÜK, (DHA)
    22.09.2017 - 14:20 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 14:58

    Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile büyük tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılan Gölcük Müftüsü Yazıcı yeni bir açıklama yaptı. Yazıcı, yanlış anlaşıldığını savundu.

    Kocaeli’nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı’nın, Facebook hesabından ’Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana’ şeklindeki paylaşımı yoğun tepkilere yol açarken, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Müftü Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, paylaşımının başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

    Müftü Yazıcı ise bugün Facebook hesabından açıklamada bulunarak, yanlış anlaşıldığını belirtti. Müftü Yazıcı’nın açıklaması şöyle:

    "Almış olduğum bir ürünün aynısını yarı fiyatına internette bulup ’teşhir malıdır’ notunu gördükten sonra paylaştığım bir cümlenin başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından dolayı çok üzgünüm, bu konudaki tavrım çevrem tarafından bilinmektedir. Asla öyle bir kastım olmamıştır. Kamuoyuna duyurulur."

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    Etiketler: gölcük , müftü , teşhir malı
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