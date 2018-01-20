Tepki çeken Belçika polisinden sığınmacılar için yeni taktik

BELÇİKA resmi haber ajansı Belga’nın ismini vermek istemeyen bir polis yetkilisine dayandırdığı haberinde, Belçika Federal Polisinin halkın tepkisini çekmemek için büyük operasyonlardan kaçınacağı, sivil kıyafet giyen polis yetkililerinin, Maximilian Park’ta kalan sığınmacıları bir günde 10-12 kişi olacak şekilde gözaltına alacağı iddia edildi. Haberde, Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon ile Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken’ın tepki çekmemek için küçük operasyonları tercih ettiği yazıldı. Maximilian Park’ta kalan çoğu sığınmacı Eritre ve Sudan’dan geliyor ve İngiltere’ye geçmeyi amaçlıyor.

‘İNSANLIK DIŞI’

Daha önce parktaki sığınmacılara müdahale eden polis, bir haftada 160 sığınmacıyı gözaltına almıştı. Humain adlı Belçika yardım kuruluşu, “Sığınmacılar son günlerde artan polis kontrollerinden tedirgin oluyor. Polis sadece park ve tren garında kalan sığınmacıları değil, yardım kuruluşlarının bölgede dağıttığı kahvaltı için gelen sığınmacıları da gözaltına alıyor. Bu davranış insanlık dışı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sudan’ın Brüksel Büyükelçiliği ile vardığı anlaşmayla ülkede yasa dışı kalan Sudanlı göçmenlerin Sudan’dan gelen bir heyet tarafından tespit edilerek ülkelerine geri gönderilmesini kararlaştırılan Francken’a yönelik istifa çağrıları ve tepkiler devam ediyor. Belçika’daki insan hakları grupları, Sudan’dan gelen heyetin özellikle siyasi bağlantıları olan sığınmacıları tespit edeceğini, bu kişilerin Sudan’a iadesinden sonra hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.