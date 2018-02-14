Tepedeki değişim

ÇAMLICA tepesine kurulan Çamlıca Camisi eteklerinde başlayan kentsel dönüşümde değişiklik var. Üsküdar Belediyesi, TOKİ ile başladığı dönüşüme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla devam edecek. Yeni projede 180 bin metrekare alanda 220 bin metrekare inşaat yapılacak. Dönüşüm için mayısta temel atılması planlanırken, bugüne kadar 800 hak sahibinden 200’ü ile anlaşma sağlandı. Proje, Üsküdar’ın diğer dönüşümlerine örnek olması için yapılacak.

Hükümet, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Çengelköy, Çengel Ferah ve Çengel Küplüce mahalleleri sınırları içinde bulunan 7 parseli riskli alan ilan etti. Bölge daha önce Belediye Kanunu 73. maddeye göre kentsel dönüşüm alanı ilan edilmişti. Ancak bakanlığın talebi üzerine bu kez 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’nun ek birinci maddesi uyarınca riskli alan ilan edildi. Böylece hak sahipleri riskli alan kararlarına karşı dava açabilecek, ama uygulamalarına dava açamayacak. Bu tür alanlarda kamunun her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işleri açık ihaleyle değil, pazarlık usulü ihaleyle yapılacak. Pazarlık usulü ihalede ise üç firmaya davet yeterli olacak.

Edinilen bilgiye göre, 10 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan riskli alan kararı, bugün Kirazlıtepe ve Ferah Mahallesi adıyla bilinen ve yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı 7 parseli kapsıyor. Üsküdar Belediyesi ile bakanlık, kentsel dönüşüme ilişkin uygulama projelerini tamamlarken, hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Söz konusu alanda bin 400’ü konut, 100’ü iş yeri olmak üzere toplam 800 hak sahibi bulunuyor. Belediyenin hak sahiplerinden 200’ü ile sözleşme imzaladığı belirtilirken, kendi isteğiyle kentsel dönüşüme dahil olanlara konutları teslim edilene kadar aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak. Bölge, Boğaz Kanunu’na tabi olduğundan kat yüksekliği yerine göre zemin üstü 4 ve 5 kat olacak.

GELENEKSEL ÜSKÜDAR EVİ

“Mayısta temel atmayı düşünüyoruz” diyen belediye yetkilileri, projeye ilişkin şu bilgileri verdiler: “Burası Çamlıca Camisi’ne doğru, siluet içine giren alan olduğu için Üsküdar’ın diğer mahallelerindeki kentsel dönüşüme örnek olarak yapılacak. Yıldız Teknik Üniversitesi ile Üsküdar evleri üzerine çalışma yapmaları için anlaşma yaptık. Dış cepheler geleneksel Üsküdar evi görünümünde olacak. Mahalle kültürüne uygun, üstten ayrık, çevresi kapalı olmayan konutlar, dükkanlar, kafeler, lokantalar, hediyelik eşya satıcıları; alttan ise bodrum katları birleşik, otopark, spor salonu, hobi odaları yer alacak.”

180 BİN M2’DE 220 BİN M2 İNŞAAT

Yetkililerin verdiği bilgiye göre 180 bin metrekare alanda 220 bin metrekare inşaat yapılacak. Mevcutta bin 500 olan bağımsız birim sayısı yeni projede yaklaşık 2 bin 200’e çıkacak. Camiye doğru çarşı aksı oluşturularak, ziyaretçiler için turistik bir meydan hazırlanacak. 800 hak sahibinden 200’ü ile anlaşma imzalanırken, hak sahiplerine konutları teslim edilene kadar aylık bin lira kira yardımı yapılacak. Hak sahipleriyle anlaşma evlerin satış bedeli üzerinden değil; yapım bedeli üzerinden imzalanacak.