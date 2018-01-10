Teoman 'Koyu Antoloji'yle geliyor

2015 yılında 'Eski Bir Rüya Uğruna' albümü ve 2017'de yayınlanan 'Paramparça 2017' single'ını hayranlarıyla buluşturan Teoman, basın bülteninde yeni albümü hakkında açıklamalar yaptı. 21 yıllık kariyerinde yayınladığı 10 farklı albümden seçtiği parçalara farklı bir biçim vermek istediğini belirten Teoman, albümün yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Albümün oldukça farklı bir sound ve tarza sahip olduğundan bahseden Teoman, bu albümle insanları eğlendirmeyi amaçlamadığını, dinleyicilerin şarkıların atmosferik ortamında şarkı sözlerine konsantre olmasını istediğini söyledi.

Teoman'ın basın bülteni şu şekilde;

Arkadaşlar merhaba,

Yıllarca resmi basın bültenleri yazdıktan sonra, bu kez resmiyeti bırakmaya karar verdim. 12 Ocak 2018 tarihinde çıkacak albümüm ‘koyu antoloji’yi, kendi ağzımdan anlatacağım sizlere.

“koyu antoloji” 26 eski şarkımın yeni düzenlemelerle bir araya getirilmeleriyle oluştu.Bu şarkıları seçerken, şarkı yazma stilimi en iyi gösteren şarkıları almaya çalıştım. Sadece buna dikkat etmedim, ayrıca yan yana birbirini tamamlayacak olmalarını da bir kıstas olarak aldım. Bu albüme aldığım şarkıların çoğunluğu, hit şarkılarımın yanında biraz geri kalmış olanlar. Ticari olarak bana çok katkıları bulunmasa da, ben o şarkıları yazmak için çok uğraştım ve onları seviyorum. Ana amacım bu şarkıları – ve başka projelerde yapacağım diğer şarkılarımı- geleceğe derli toplu bırakmak. Bu albüm de o yüzden yapıldı.

21 yıllık kariyerim boyunca, 10 albüm içerisinden seçtiğim bu şarkıları, eski hallerinden çok başka bir tarza büründürmeye çalıştım ekip arkadaşlarımla beraber. Yaklaşık bir buçuk sene süren bu çalışmamızda ana oyuncular; düzenlemeleri yapan ve albümün prodüksiyonuyla sonuna kadar ilgilenen; Mehmet Cem Ünal ve Safa Hendem. Memo ve Safa - aynı kendilerinin de sık sık dile getirdikleri gibi- albümün sahibi gibi davrandılar. Hatta Memo, benim fikrimi sormadan, yurtdışından beğendiği ses mühendisleriyle bile iletişime geçti ve bu albümün miks ve masteringini yapan - Depeche Mode ve Nick Cave gibi sanatçıların ses mühendisi- Kevin Paul ile uzun mesailer geçirdi.

Albümün kartonetinde prodüktör olarak beni göreceksiniz ama Memo ve safa düzenlemeleri yapmakla birlikte, albümün prodüktörü de sayılırlar. Albümün şarkıları, soundu vs. gibi genel kararlarımı onlara söyledikten sonra, çok seyrek olarak işlerine karıştım. Baktım ki, çok hevesliler ve benden çok daha çalışkanlar, kritik birçok kararı onlara bıraktım.

4 parçada ise düzenlemeleri Tuğrul Akyüz yaptı. Tuğrul’u Vega grubundan tanırsınız.

Görsel yönetmenimiz Esen Demirci, albümle ilgili tüm tasarımları yaptığı gibi, albümde yer alan 26 şarkıya çok özenli lyric videolar hazırladı. Bunları resmi youtube channel sayfamızdan seyredebilirsiniz. (https://www.youtube.com/user/teomantv/) albümü ve şarkıları dinledikten sonra hemen anlayacaksınız gerçi ama düzenlemeler ve soundumuz, eski anlayışımızdan çok farklılar. Albümün düzenlemelerine başlarken, aranjörlere verdiğim direktifte şunları belirttim ilk olarak; şimdiye dek “ ticari” dediğimiz hiç bir kurala uymak zorunda olmadığımızı, şarkımızın radyolara- televizyonlara uygun olması için hiç bir şey yapmayacağımızı, klipler ve diğer görseller için sadece “ internet” i kullanacağımızı vs….

Düzenlemeleri yapanlar, en çok, dramatik etkiyi ve atmosfer yaratımını önemsediler. Şarkılarıma, “hikaye”lerime katkı vermeyi amaçladılar, alışageldiğimiz düzenleme kalıplarından da kaçındılar. Uzun intro’lar, uzun outro’lar var birçok şarkıda. Dramatik bir filmin “ soundtrack”i havasını vermek istedik.

Ayrıca, bu albümün “insanların kanlarını fıkır fıkır kaynatacak bir albüm” OLMAYACAĞINI da belirttim çalışma arkadaşlarıma. “koyu” ismi oradan geliyor zaten. Albümde bir sürü “koyu” şey var; enstrümanların tonları, şarkıların sözleri, benim vokal tarzım, şarkıların düzenlemeleri, ritmi vs.

Vokal tarzı olarak da “şarkıcı” değil, “anlatıcı” formunu tercih ettim. Genelde şarkıları normalde olduğundan çok daha pes-kalın- koyu- söyledim. Hatta bazılarını neredeyse sadece “konuşur” gibi söyledim, öyle kaydettik. Bazıları bir kerede öylesine kaydedildi. Beğendik, olduğu gibi bıraktık.

Albümün video klibi; “Tuzak” Damla Yolaç tarafından yönetildi.

Bu albümün insanları eğlendirmesini amaçlamadım. Hayalim; bu albümün, evde, tercihen gözler kapalı, dikkatlice dinlenmesi. Benim yazmayı sevdiğim şarkı formunda, içerik de çok önemli olduğundan, dinleyicinin şarkı sözlerime konsantre olmasını istiyorum.

Albüm, 2 cd olarak yayınlanıyor. Önümüzdeki aylarda, 3 lp’lik bir “ box set” i de çıkacak.

Bu albüme aldığım 26 parçayı, eski düzenlemeleriyle de çok seven dinleyicilerim var zaten. ama bu albüm, farklı bir albüm. Bu çalışma, daha önce bahsettiğim, kariyerimdeki şarkıları gelecek dinleyicilerime daha “derli toplu” bırakma konusunda, içimi rahatlatıyor. Biz, bu albüm için çalışanlar, yaptığımız işten çok memnunuz. Umarım, dinleyiciler de aynı hazzı alırlar.

sevgiler

Teoman