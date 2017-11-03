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    TEOG’un yerine hangi sistem geliyor?

    AA
    03.11.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, kaldırılan TEOG’un yerine liseye geçişte uygulanacak yeni sisteme son şeklinin verildiğini ve Milli Eğitim Bakanı’nın yeni uygulamayı bir – iki gün içinde kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

    Binlerce öğrenci, veli ve eğitimci Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine getirilecek uygulamanın açıklanmasını bekliyor. Yeni sistemle ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise, çalışmaya son şeklinin verildiğini ve bir – iki gün içinde açıklanacağını duyurdu. Başbakan Yıldırım,Bu seneden itibaren inşallah uygulayacağız. Bunun son şekli verildi. Milli Eğitim Bakanlığımız, uzmanlar, hocalarımızın görüşleri, toplumdaki ilgili STK'ların görüşleri dikkate alınarak bir çerçeve çizildi. Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde Milli Eğitim Bakanımız kamuoyuyla, velilerle, vatandaşlarla paylaşacak. Bu açıklandıktan sonra kamuoyundan gelecek öneriler, destekler veya eleştiriler olabilir. Bütün bunları da dikkate alarak uygulamanın son şeklini vermiş olacağız. Amacımız mevcudu kaldırırken daha iyisini, daha kolayını, daha fazla başarı ölçümünü sağlayacak bir sistem ikame etmek, yerine getirmek. Bu amaçlarla çok titiz bir çalışma nihayet tamamlanmış oldu. Ümit ederim ki bu uygulama ile beraber ortaokuldan liseye geçişlerde de yavrularımız istedikleri en güzel bölüme, okula tercihlerini yapabilmiş olsun" dedi.

    Kısa süre önce 2018-2019 yılı için üniversite giriş sisteminde bazı yenilikler yapıldığını belirten Başbakan, “Bu yenilikler kamuoyunda tartışıldı, görüşüldü, gereken öneriler, uyarılar dikkate alındı, ona göre gözden geçirildi. Buradaki amaç şudur, üniversitelerimize girişte lise, ortaokullarda öğrenen, donanımlı hale gelen gençlerin emeklerinin boşa gitmemesi" diye konuştu.

     

     

     

     

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