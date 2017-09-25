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    TEOG'un yerine 3 seçenek

    ANKARA
    25.09.2017 - 21:06 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 21:06

    Başbakan Binali Yıldırım, TEOG’un kaldırılması sonrasında uygulanacak yeni sistemle ilgili değerlendirmede bulundu.

    CNN Türk, TRT Haber, A Haber, NTV ve Habertürk TV ortak yayınında soruları yanıtlayan Yıldırım, sistemi şu sözlerle anlattı: “TEOG kalkınca öğrenciler büyük bir bayram havasında. Benim torunum 6. sınıfta ‘Dede teşekkür ederim’ diyor. Öğrenci psikolojisi bu. Hiçbir öğrenci sınavı sevmez. Sınav olmadan da gelişme olmaz, öğrenme olmaz.
    TEOG’un yerine Milli Eğitim Bakanlığı üç çözüm üretiyor. Biri 8. sınıf bitti, oradan sonra lise. Birincisi, her lisenin kendi sınavını yapması. İkinci yöntem ortaokul sertifikasyon sistemi, üçüncü yöntem ortaokul bazlı yerleştirme.

    ‘BİR AYDA OLUR’

    Öğrencilerin yüzde 50’si adrese dayalı kayıt sistemi, bir kısmı da ortaokul mezuniyet ortalaması olabilir. Bir de bazı okullar kendi sınavını yapar. Ama o sınavın mutlaka bakanlığın gözetiminde olması lazım. Bunların hangisinin en isabetli olduğu konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilecek, uzmanlar gerekli sunumları yapacak. Bir ay içinde olur. Bunun mükemmeli yok. Subjektif kararları ortadan kaldıracak, öğrenciyi de canından bezdirmeyecek bir sistem getirmek. FETÖ ne yaptı, önce soruları çaldı. Sonra soruları hazırlayan komisyonları elde etti. Sonra bir tane dışarıdan adam giremedi. Yeni çözüm bu yıl geçerli olacak. 8. sınıfta olanlar yeni uygulamayla liseye geçiş yapacak.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , teog , sınav
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