TEOG yönetmelikten de çıktı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, ‘Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde’ değişikliğe gidildi.

Buna göre, mevzuattaki TEOG sınavlarıyla ilgili bilgi ve açıklamaları kapsayan kılavuz da düzenlemeyle yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikle daha önce haftalık ders saatine göre yapılan sınavlarda düzenlemeye gidildi. Yeni değişiklikle 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılacak. Sınavların zamanı ise en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak. Bir sınıfta veya şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemeyecek.

Daha önce haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılıyordu.

Öte yandan düzenlemeyle ortak değerlendirme yapılmasına imkan vermek için de sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak sınavlar yapılabilecek. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanacak.

İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar da yapılabilecek. Gerektiğinde bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar gerçekleştirilebilecek, bu ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslarda yönerge ile belirlenecek.

SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİNİN DURUMU VELİSİNE BİLDİRİLECEK

Yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilecek. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirecek.

Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek. e-Okul sistemine "G" (girmedi) ibaresi işlenecek. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınacak.

Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde "e-Okul" sistemine işlenip öğrencilere bildirilecek.

Sınav kağıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılacak ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanacak.

Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilecek ve ders yılı sonuna kadar saklanması istenecek. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, "e-Okul" sisteminin ilgili bölümüne işlenecek.

Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünecek. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında talep eden öğrenciler için ilgili mevzuatta belirtilen koşullar dikkate alınarak destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek.

Düzenleme yürürlüğe girdi.