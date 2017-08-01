MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>TEOG yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak? Merak edilen tarih belli oldu

    TEOG yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak? Merak edilen tarih belli oldu

    AA
    01 Ağustos 2017 - 12:14Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:17

    TEOG sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos'ta duyurulacak.

    Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından öğrenciler, 14-24 Temmuz'da okul tercihinde bulunmuştu. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacak merkezi yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

    Adaylar, yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebilecek.

    Yerleştirme sonuçlarının ardından 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül'de yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

    Üniversiteye yerleştirme

    10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ise adaylar, 18-26 Temmuz'da üniversite tercihlerini yapmıştı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının da bu ay içerisinde duyurulması öngörülüyor.

    Etiketler: TEOG , Lise , ÖĞRENCİ , Üniversite , LYS
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri