TEOG yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? TEOG tercih sonucu için beklenen tarih!

TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arayan öğrenci ve veliler, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Tercihlerin tamamlanmasının üzerinden 1 hafta geçmesiyle birlikte TEOG yerleştirme sonuçları bilgisini sorgulayan vatandaşlar, bakanlığın açıklamayı ne zaman yapacağını öğrenmek istedi. Peki, TEOG tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

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TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

14-24 Temmuz 2017- (Saat 17.00) Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

11 Ağustos 2017- Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

11 Ağustos 2017- Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

14-18 Ağustos 2017 - ( Saat 17.00 ) Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

21 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

21-25 Ağustos 2017 ( Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

28 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

28 Ağustos-06 Eylül 2017 (Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

08 Eylül 2017 - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanların İlanı

TEOG AÇIK UÇLU MU OLUYOR?

MEB, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortamlar oluşturma politikası hedefiyle "açık uçlu soru" dönemi başlatıyor. Bu kapsamda önemli adımlardan biri görülen ortak sınavlarda açık uçlu soru uygulaması gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçecek.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TEOG sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılında açık uçlu soru sormak için çalışmalara başladı.

Uygulamayla öğrencilerin yeni müfredat süreci ile uyumlu bir biçimde analitik düşünebilmeleri, olay ve konular arasında ilişki kurabilmeleri ve ifade yeteneklerini güçlendirmeleri hedefleniyor.

TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru cevaplayacak.

Açık uçlu soruların yöneltileceği dersler henüz netleşmezken, Bakanlık tarafından öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, bildiklerini yazıya dökme konusunda sorun yaşamayacakları ve yorum içermeyen sorular hazırlamak için çalışma yürütülüyor.

En az iki puanlayıcının açık uçlu soruları okuyacağı sınavda, puanlayıcılar değerlendirdiği sınavın hangi öğrenciye ait olduğunu bilmeyecek.

İki puanlayıcının puanı farklı olursa, öğrencinin cevabı soruyu hazırlayan üst puanlayıcı tarafından değerlendirilecek. TEOG puanları açıklandığında, öğrencilere soruların imajları doğru cevaplar ile sunulacak.