TEOG 2017 tercih sonuçları açıklandı... MEB sonuç sorgulama sayfası

MEB akşam saatlerinde sürpriz bir duyuruya imza atarak öğrencileri ve velileri şaşırttı. Daha önce 11 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan TEOG tercih sonuçları bu akşam saat 19:00'da açıklandı. Sonuçlar meb.gov.tr adresinden ve e-okul sisteminden sorgulanabiliyor. İşte TEOG tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB'den gelen o açıklama

MEB'den yapılan açıklamaya göre; '1 milyon 192 bin 660 öğrenciden 1 milyon 19 bin 577 kişi tercih yapmış, 173 bin 83 öğrenci de tercih yapmamıştır. Tercih yapan öğrencilerden 935 bin 241’i tercihlerinden birine yerleşmiştir. Bu durumda tercih yapan öğrencilerin yüzde 91,73'ü tercihlerinden birine yerleşmiştir' denildi.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve merkezi ortak sınavlarına giren öğrencilerden 14-24 Temmuz tarihlerinde bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmek üzere tercih alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 192 bin 660 öğrenciden 1 milyon 19 bin 577 kişi tercih yaptı, 173 bin 83 öğrenci ise tercihte bulunmadı. Tercih yapan öğrencilerden 935 bin 241’i listelerindeki bir kuruma yerleşti. Bu durumda tercih yapan öğrencilerin yüzde 91.73’ü seçtedikleri liseye yerleşmiş oldu.



NAKİLLER 14 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Tercih yaptıkları halde tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına kaydedildi. Açıköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Öğrenciler 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekler.

3 TERCİH HAKKI OLACAK

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecek. Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklar. Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezî olarak yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecek.

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