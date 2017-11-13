TEOG yerine gelen yeni sınav sisteminde nasıl çalışmak gerekiyor?

TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıkladığı TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi, liselere geçişte öğrencilerin karşılaşacağı sistem hakkında bilgilendirme sağladı. İşte, TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi sonrasında öğrencilerin nasıl çalışması gerektiğine dair bazı detaylar

YENİ SINAV SİSTEMİNDE NASIL ÇALIŞILMALI?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kalktı. Yeni uygulamaya göre artık öğrenciler sınava girmek zorunda değil. Ancak Galatasaray, İstanbul Erkek gibi köklü okulları ve sınavla öğrenci alan kolejleri hedefleyenler için Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınav yapacak. Bu sınavda 60 soru sorulacak. Derslerin dağılımı ve hangi sınıf düzeyinden kaç sorunun sorulacağı henüz belli olmasa da TEOG kapsamında sadece ortaokul son sınıf müfredatından soru gelirken öğrenciler bu sene 6 ve 7’nci sınıf konularından sorumlu. Haziran’da yapılması planlanan bu sınav için uzmanlar ise öğrencilere, “Son sınıf ağırlıklı çalışın” uyarısında bulunuyor. İşte köklü okulları hedefleyen öğrencilere yeni sınav sisteminde çalışma yöntemleri için uzman önerileri:

MORALLERİ BOZMAYIN

Talha Doğan (Tonguç Akademi Eğitim Uzmanı): Şu an belirsizlik kötü bir durum yaratsa da adaylar morallerini bozmadan çalışmaya devam etmeli. Öğrenciler 6, 7 ve 8’inci sınıfın kazanımlarını önlerine koymalı ve çalışırken 6, 7 ve 8’inci sınıfta birbiriyle bağlantılı olan konulara ağırlık vermeli. Matematikte üslü sayılarda toplama çıkarma, bölme; Türkçe’de fiil ve fiilimsi; fen bilgisinde üreme, büyüme gelişme gibi. Çünkü bunlar tek bir sınıfta verilmiyor. Bütün sınıf düzeyleriyle bağlantılı. 8’inci sınıf ağırlıklı çalışmalılar. Yani öncelik son sınıf olmalı. Diğerlerine da bakmalılar. Adaylar geçmiş yıllardaki soruları çözsünler. TEOG soruları dışında eski yani SBS (Seviye Belirleme Sınavı) ve OKS’de (Ortaöğretim Kurumları Sınavı) çıkmış sorulara da bakılabilir. Özellikle iddialı olanlar onları da incelemeli. Kazanım eksenli çalışsınlar. Gereksiz bilgilerin yer aldığı kazanımların dışına çıkan kaynaklara yönelmesinler. Bakanlığın açıklayacağı örnek soruları takip etsinler. Çalışmalara sıkı bir şekilde devam etsinler. Morallerini bozmadan her aday için bu durumun geçerli olduğunu düşüp son sınıf ağırlıklı çalışsınlar.

DÜZENLİ VE PROGRAMLI ÇALIŞIN

Hatice Yılmaz (Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü): Yeni sınavda Türkçe ve matematikten öğrencilerin bütün sınıf düzeyinde bilgileri ölçülecek. Bu dersler için 6, 7 ve 8’inci sınıf gibi bir ayrım yapmak doğru değil. Örneğin matematik dersinde sayılar gibi konulara alt sınıflardan itibaren çalışmak gerekiyor. Öğrenciler fen dersi için de hem yeni konuları hem bunların eski bağlantılarını tekrar etsinler. Örneğin vücudumuz konusunu 8’inci sınıfta işlendiğinde 6 ve 7’nci sınıf kitaplarına da baksınlar. Sosyal bilgilerde netlik olmadığı için şu an 8’inci sınıfa yoğunlaşsınlar. Yabancı dilin de ne olacağı belirsiz. Test çözmeyi bırakmasınlar. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için de özellikle son sınıf müfredatına çalışsınlar. Bu sınav TEOG’dan farklı olacak. Adaylar seviye üstü zorlarla karşılaşacaklar. Yeni sınav sisteminde bir soruyla öğrencinin üç konuyu bilip bilmediği ölçülecek. Bu nedenle öğrenciler düzenli ve programlı çalışmalı. Sürelerini etkin kullanarak testlerini de çözmeli.

EKSİKLERİNİZİ BELİRLEYİN VE TEKRAR EDİN

Adil Kurt (Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı): Bir aydır belirsizlik yaşanıyor. Adaylar sadece 8’inci sınıf için çalışıyordu. Şimdi 6 ve 7’nci sınıf da devreye girdiğinde öğrenciler nasıl çalışacağını bilmiyor. Bakanlık hangi dersten kaç soru soracağını en kısa sürede açıklamalı. Sınava girecek 8’inci sınıf öğrencileri, 6 ve 7’nci sınıfın müfredatındaki hangi konularda bilgileri az, eksikleri varsa o konuya ağırlık vererek çalışsınlar. Soru sayısı az olacağı için bir soru yüzünden binlerce öğrenci istediği okula gidemeyebilir. Sorular kolay bile olsa 6 ve 7’den soru çıktığında adayların bu konuları bilmesi gerekecek. Sınava girecekler alt sınıflardaki konularda önce eksikliklerini belirlemeli. Sonra onları tekrar etmeli. Bütün sınıf düzeyinde bütün derslere bakmalılar. Öncelikle matematik ve Türkçe’ye çalışsınlar.

TEOG YERİNE GELEN YENİ SINAV SİSTEMİNİN DETAYLARI NELERDİR?

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından binlerce velinin heyecanla beklediği yeni liseye giriş sistemini 10 Kasım Cuma günü katıldığı AA Editör Masası programında açıkladı. Yılmaz’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

KOLAY SİSTEM: Çocuğu 6. sınıftan itibaren sınava hazırlayan değil de stresi azaltan, kolay bir sistem getirdik. Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini geliştirdik. Öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek.

5 TERCİH HAKKI: Evlatlarımız 5 tercihte bulunacak. Her okul türüne göre seçim yapabilecek. Hiçbir öğrencimizi istemediği okul türüne yerleştirmeyeceğiz. 8’inci sınıfta 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Yeni sistemle bütün veliler, çocuklarını ortaokula yerleştirirken evlatlarının hangi liseye gidebileceğini de bilecek. Ortaokulla lise arasında bir bağ kuruyoruz. Sınav baskısı kalkacak. Bu, yüzde 90’ın üzerindeki öğrenciler için.

OKUL BAŞARI PUANI ESAS: Diyelim ki bir okula 100 öğrenci talebi var, orada da okul başarı puanını esas alacağız. Okul başarı puanı esas alınarak liseye yerleştirme yapılacak.

KÖKLÜ LİSELER SINAVLA ALACAK: Yüzde 92’ye kimse bakmıyor. Herkes geri kalan yüzde 8 ne olacak diyor? Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okullarımıza sadece isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bir sınav hazırladık. 600 gibi bir okuldan bahsediyoruz. Fen, sosyal bilimler, proje liseleri bunun içine giriyor. Mayıs gibi bu liselerin ismini ve sayısını açıklayacağız.

ÖRNEK SORULAR: Sınava girmek isteğe bağlı. Velilerimiz ister çocuklarını bu sınava yönlendirir, isterse yönlendirmez. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı. Artvin’deki de Hakkâri’deki de isterse Ankara Fen Lisesi’ne girebilecek. Bütün sorular bakanlığımızca, merkezden hazırlanacak. Öğrenciler bulunduğu illerde, kendi okulunda, sınıfında sınava girecek. Haziranda, okullar kapanmadan bir hafta önce yapacağız bu sınavı. Sonuçları da haziranda ilan edeceğiz. Çoktan seçmeli soruların yer aldığı, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak. Temel dersleri içerecek, toplam 60 sorudan oluşacak, 90 dakikalık bir süre var. Örnek sorularımızı yayınlayacağız.

ÖZEL OKULLARA SINAV HAKKI: Özel okullar isterlerse, sınav yapabilirler. Yapacaklar. İsterlerse bizim sonucumuzu da alabilirler.”

TERCİH DIŞI BİR OKULA GÖNDERMEYECEĞİZ

“EĞİTİM bölgeleri sisteminin nasıl oluşturulduğu ortaya çıktığında vatandaşımızın istenilmeyen okul türüne yerleştirilme gibi bir kaygısının olmayacağı da anlaşılacak. Velinin tercihi dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Eğitim bölgelerini o şekilde oluşturacağız ki, velimizin istediği meslek, Anadolu, imam hatip lisesi de içinde olsun.

FARKLI AKADEMİK DÜZEYLER: Farklı akademik düzeylerde, farklı bilgi ve birikimdeki öğrenciler bir araya gelecek. Akademik çeşitlilik okulun bilgi ve akademik düzeyini yükseltecek. Öğretmenimiz alttakine göre değil, üstekine göre onları hazırlayacak. Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmek. Bunun için bütün liselerimizi fen, sosyal bilimler ve proje okullar ayarına çıkarmamız lazım.

TEOG’LA YERLEŞENLER GEÇİŞ YAPAMAYACAK: Bundan sonraki kayıt alacağımız öğrenciler için taban puanı kalkmıştır. Adrese en yakın okula kaydını yapacağız. TEOG puanıyla girmiş öğrencinin değişiklik yapmasına izin vermeyeceğiz. Danıştay’ın bir kararı var; bir öğrencinin taban puanının üstündeki okula kaydedilemeyeceğiyle ilgili.

ADRES TAŞIMAYA KARŞI ÖNLEM: (Diyelim ki, İstanbul’da çok iyi lise var, bunun yanına taşınacağım. O zaman bu okula girebilecek miyim?) Okulda kontenjan varsa girersiniz. Ancak herkesin sizin gibi o siteden ev alacak durumu yoktur. Ancak saydığımız 600’e yakın lise zaten sınavla alacak. İstanbul Lisesi’ne girebilmenin şartı sınavda başarılı olmak. Kazanamazsa adrese dayalı sisteme bağlı olarak kendi evine yakın 5 okulu daha tercih etmesini isteyeceğiz. 1 milyon 200 bin öğrencimizi daha az stresli bir sistemle liseye yerleştireceğiz. (Adres taşıma gibi uygulamalar için) Bunlara karşı bir çözüm bulabilmek mümkün. Kontrol mekanizmaları var.

GÖRÜŞLERE AÇIĞIZ: Herkesin görüşüne açığız. MEB’in internet sitesi, Twitter’ı, mail’i var. ismetyilmaz@meb.gov.tr’ye de yazabilirler.”

ÖZEL OKULLAR SINAV İÇİN KARARINI VERDİ

İstanbul’da sınavla öğrenci alan ve aralarında yabancı özel liselerin de olduğu 50 okul Türkiye Özel Okullar Derneği bünyesinde bugün sabah toplantı yaptı. Toplantı sonrasında dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, özel okullar tüm öğrencilerin girebileceği ve haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sınavın sonuçlarına göre öğrenci kabul edecek.

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal şunları söyledi:

“Bu sene bakanlığın yapacağı sınavı kullanacağız. Bakanlık ile önümüzdeki hafta başında görüşeceğiz. Onlardan onay alacağız. Kararımızı uygun gördükleri anda bunu okullara duyuracağız. Bu sene hiçbir okul ayrı sınav yapmayacak. Bizlerin toplu bir sınavı da olmayacak. Eğer Bakanlıkla teknik olarak büyük bir sorun çıkarsa bu durumda kendi sınavımızı yaparız.