TEOG yerine yeni sistem nasıl gerçekleşecek? Sorular yine merkezden gelecek

MEB'in TEOG yerine gelecek sistem hakkındaki çalışması devam ederken ayrıntılar ortaya çıkıyor. Milyonlarca öğrenci ve velilerin merakla beklediği MEB'in yeni sınav sistemi, hormonlu not için mücadeleye önem verecek. TEOG yerine gelecek sistemde yılda iki kez merkezi olarak hazırlanacak olan sınavlar, özel okulların şişirilmiş not suistimaline bu şekilde engel olmuş olacak. İşte, TEOG yerine gelecek sistem hakkında bazı bilgiler

MERKEZİ SINAVDAN VAZGEÇİLMİYOR

Merkezi sınavdan vazgeçmeyen Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların şişirilmiş not verme ihtimalini göz önünde bulundurarak yılda iki sınavın sorularını kendisi hazırlayacak. Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre öğrenciler, yılda iki kez merkezin sorularıyla kendi branş öğretmenlerinin gözetiminde sınava girecek. Bu yazılıları yine sınava giren branş öğretmenleri değerlendirip not verecek. Sınavlarda test yöntemi uygulanmayacak. Bu notlar tek başına bir başka okula yerleştirmede kullanılmayacak, sadece hormonlu notlara fren olacak. Öğrenciler, Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil dersleri için bakanlığın hazırladığı sorularla sınav olacak.

YERLEŞTİRMELER İLGİ VE YETENEKLERE GÖRE YAPILACAK

Ayrıca 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurulacak. Merkezden gönderilen sorularla yapılan yazılı sınavların notları da bu merkezlerde toplanacak. Merkezler, öğrencinin ilgi alanlarını belirleyerek yeteneklerine göre hangi lise türüne gidebileceğine dair çalışmalar yapacak. Bu birimler okullarla işbirliği içinde çalışacak. Öğrencilerin notları, ilgi alanları takip edilecek.

BİR LİSENİN SINAVI DİĞERİNDE GEÇERLİ OLABİLECEK

Ortaöğretime geçişte yaklaşık 300 başarılı lisenin yapacağı sınavların bakanlığın kontrolünde mi gerçekleştirileceği, soruları okulların mı hazırlayacağı henüz netlik kazanmadı.

Ancak bazı liselerin yaptığı sınavdan öğrencinin alacağı not diğer lisede de geçerli olabilecek. Böylece öğrenci ayrı ayrı birçok lisenin sınavına girmek zorunda kalmayacak. Örneğin Ankara Fen Lisesi’nin yapacağı sınavdan öğrencinin aldığı puanı İstanbul Fen Lisesi kabul edecek. Bazı okullar, “Ben Ankara Fen Lisesi’nin puanına göre öğrenci alıyorum” diyebilecek. Her öğrenci, bu gözde okulların yapacağı sınavlara giremeyecek. Sınav için gereken not ortalamasının belirlenmesinde akademik başarı etkili olacak ancak sosyal, sanatsal, sporsal yetenekler de özendirilecek.

YAKLAŞIK 300 LİSEYE SINAVLI GİRİŞ

Yeni alternatife göre en çok talep gören okullar kendi sınavlarını yapacak. Fen ve Sosyal Bilimler liseleri gibi özel nitelikli okullar öğrencileri kendi yapacakları sınavla seçecek. Öğrenciler bu okulların sınavına ortaokul not ortalamasıyla başvuracak. ‘Özel nitelikli’ kapsamına giren yaklaşık 300 lise var. Bu liselerin sınavlarına ise 8’inci sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 10’unun (100-120 bin öğrenci) girmesi bekleniyor.

Bazı öğrenciler ise yeteneklerine göre sertifikasyon modeliyle okullara yerleştirilecek. Spor, kültür, sanat, topluma hizmet, bilim başlıklı sertifikasyon belgeleri ışığında öğrenciler güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt yaptırabilecek.