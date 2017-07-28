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    TEOG tercih sonuçları için net tarih belli oldu... Lise yerleştirme sonuçları

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 10:34Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 10:34

    TEOG tercih süreci ardından gözler sonuçlara çevrildi. Aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda tercihlerini yapan ortaöğretim 8. sınıf öğrencileri, istedikleri liseye gidip gidemeyeceklerini öğrenmek için sık sık TEOG tercih sonuçlarını araştırıyor. Öğrencilerin sorularına yanıt ise MEB sınav takvimiyle geldi. Peki lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TEOG tercih süreciyle ilgili detaylar!

    TEOG tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, liseye geçiş yapmak için gün sayan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı güvencesinde gerçekleştirilen TEOG tercihleri sonrasında sonuçlar için bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, öğrenciler kadar ailelerinin de merakla araştırdığı konular arasında yer alan TEOG tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte, resmi bilgiler

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    TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

    14-24 Temmuz 2017- (Saat 17.00) Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
    11 Ağustos 2017- Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
    11 Ağustos 2017- Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
    14-18 Ağustos 2017 - ( Saat 17.00 ) Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    21 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
    21-25 Ağustos 2017 ( Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    28 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
    28 Ağustos-06 Eylül 2017 (Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    08 Eylül 2017 - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanların İlanı

    TEOG AÇIK UÇLU MU OLUYOR?

    MEB, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortamlar oluşturma politikası hedefiyle "açık uçlu soru" dönemi başlatıyor. Bu kapsamda önemli adımlardan biri görülen ortak sınavlarda açık uçlu soru uygulaması gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçecek.

    Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TEOG sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılında açık uçlu soru sormak için çalışmalara başladı.     

    Uygulamayla öğrencilerin yeni müfredat süreci ile uyumlu bir biçimde analitik düşünebilmeleri, olay ve konular arasında ilişki kurabilmeleri ve ifade yeteneklerini güçlendirmeleri hedefleniyor.     

    TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru cevaplayacak.     

    Açık uçlu soruların yöneltileceği dersler henüz netleşmezken, Bakanlık tarafından öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, bildiklerini yazıya dökme konusunda sorun yaşamayacakları ve yorum içermeyen sorular hazırlamak için çalışma yürütülüyor.     

    En az iki puanlayıcının açık uçlu soruları okuyacağı sınavda, puanlayıcılar değerlendirdiği sınavın hangi öğrenciye ait olduğunu bilmeyecek.     

    İki puanlayıcının puanı farklı olursa, öğrencinin cevabı soruyu hazırlayan üst puanlayıcı tarafından değerlendirilecek. TEOG puanları açıklandığında, öğrencilere soruların imajları doğru cevaplar ile sunulacak.     

    Etiketler: teog , teog sonuçları , teog tercih sonuçları
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