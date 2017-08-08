TEOG yerleştirme sonuçları belli oldu.. MEB - E Okul sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları açıklandı.

Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı.. MEB'den gelen açıklama şu şekilde; "Sonuçlara göre 1 milyon 192 bin 660 öğrenciden 1 milyon 19 bin 577 kişi tercih yapmış, 173 bin 83 öğrenci de tercih yapmamıştır. Tercih yapan öğrencilerden 935 bin 241’i tercihlerinden birine yerleşmiştir. Bu durumda tercih yapan öğrencilerin yüzde 91,73'ü tercihlerinden birine yerleşmiştir" denildi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce ortaöğretim kurumlarına geçiş uygulaması tercih ve yerleştirme kılavuzunda 11 Ağustos tarihinde ilan edileceği duyurulan liselere yerleştirme sonuçlarının, yapılan yoğun çalışma sonucunda öne çekilerek bugün açıklandığı ifade edildi. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı temel eğitimden ortaöğretim kurumlarına geçiş kapsamında 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve merkezi ortak sınavlarına giren öğrencilerden 14-24 Temmuz tarihlerinde bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmek üzere tercih alındığı anımsatılan açıklamada, "Bu sonuçlara göre 1 milyon 192 bin 660 öğrenciden 1 milyon 19 bin 577 kişi tercih yapmış, 173 bin 83 öğrenci de tercih yapmamıştır. Tercih yapan öğrencilerden 935 bin 241’i tercihlerinden birine yerleşmiştir. Bu durumda tercih yapan öğrencilerin yüzde 91,73’ü tercihlerinden birine yerleşmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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Tercih yaptıkları halde tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrencilerin açık öğretim kurumlarına yerleştirildiği belirtilen açıklamada, bu öğrencilerin istemeleri halinde yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Öğrencilerin 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri, yerleştirmeye esas nakil başvurularının, herhangi bir örgün ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabileceği kaydedilen açıklamada, "Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır. Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları, "www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.