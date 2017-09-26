TEOG sonrası ne olacak?

Bunun için istenmeyen bir liseye gitmemesi garanti edilmeli. Şu anda öğrencilerin yaklaşık beşte birinin açık liseye yerleşmek zorunda kaldığını da bir kenara not etmekte fayda var.

Okullar arasında fiziki altyapı, donanım, öğretmen niteliği ve eğitimin kalitesi bakımından farklılıklar en aza indirilmeli. Bundan sonra öğrencilerin ikametlerine en yakın liseye devam etmesi mümkün. Yoksa öğrencilerin yüzde 5’i gibi bir oranının sınavla seçilmesi bugünkü sorunların gelecekte artarak yeniden yaşanacağı anlamına gelir.

Her ailenin çocuğu için beklentisi çok yüksek olacağından adrese dayalı yerleştirme gibi çözümlerin sakıncaları var. “İyi okul” olarak bilinen okulların çevresinde ikamet gösterme gibi bir eğilimle birlikte çeşitli sorunlar yaşanacağı da kesin.

Evet, TEOG kaldırıldı. Ancak yeni düzenleme bilimsel, eşitlikçi ve adil olmalı ki geçmişte yaşananlar tekrarlanmasın.