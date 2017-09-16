TEOG sistemi kaldırılacak mı? İşte eğitimcilerin TEOG görüşleri

Her yıl yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin girdiği, liselere girişte kullanılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı televizyon programında “Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG’un kaldırılması lazım. Biz TEOG’la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı” sözleri, velileri ve eğitimcileri meraka düşürdü. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamaları;

"Şu anda tabii yine milli eğitimde bazı eksiklerimiz yok mu? Var. Bunları da aşacağız. Mesela en büyük eksiklerden bir tanesi, bugün arkadaşlarım söyledi, çünkü ben talimatım verildiği zaman bu talimatın biteceğini biliyordum. Mesela ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin. Bindirilmiş kıtalara dönüyoruz. Olmaz. Bir de ister istemez anneler babalar ne yapıyor? 'TEOG sınavı, çocuğumu kursa göndereceğim.' Bunlardan artık bizim sıyrılmamız lazım. Yapmamız gereken şey nedir? Bir, okullardaki seviyeyi yükseltmek.

Başbakanlığım döneminde de bunun talimatını verdim. Hafta sonlarında biz bazı okullarımızda Milli Eğitim'in kendi öğretmenleri vasıtasıyla takviye dersleri verelim. Bu öğretmenlerimize bunun karşılığında da bir bedel ödeyelim. Hem öğretmenlerimiz bunun karşılığında da 3-5 kuruş daha fazla bir imkan elde etmiş olur hem de bu takviye kurslarına gelmek isteyen öğrenciler gelir, seviyelerini daha da yükseltirler. Öyle gidip 'Birilerine imkan sağlayalım, avanta sağlayalım?' Böyle bir şey olmayacak. Bunu da Nabi Bey'in döneminde başlattık. Bunun şimdi yine aynı şekilde yürümesi lazım. Durup dururken birilerini ihya etmenin anlamı yok. Kendi öğretmenlerimiz bize yeter. Devlet olarak da bizim devletimiz bunu karşılayacak güçtedir. Hiç birilerini abad etmenin, ihya etmenin yolu da yok."

BAŞBAKANIMA BİR KERE SÖYLERİM BİTER

(TEOG) Şu anda tabii yine milli eğitimde bazı eksiklerimiz yok mu? Var. Bunları da aşacağız. Mesela ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG’un kaldırılması lazım. Biz TEOG’la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. İster istemez anneler babalar ne yapıyor? ‘TEOG sınavı, çocuğumu kursa göndereceğim.’ Bunlardan artık bizim sıyrılmamız lazım. Yapmamız gereken şey nedir? Okullardaki seviyeyi yükseltmek. Haftasonları bazı okullarımızda takviye dersler verelim nasıl, Milli Eğitim’in kendi öğretmenleri vasıtasıyla. Bu öğretmenlere de belli bir bedel ödeyelim...

(TEOG’un kaldırılmasına yönelik süreç konusunda) Kaldırılacak hemen, kaldırdık, bitti. Bunun kararını verecek olan hükümettir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bunu Bakanıma, Başbakanıma bir kere söylerim olur biter. Ama ben Sayın Bakan’a söyledim, yarın zaten Sayın Başbakanımızla da burada görüşmem var, kendisiyle bunu paylaşacağım. Bak böyle böyle. Hafta başı bu böyle başlamış veya önümüzdeki hafta devam edecek, bu konuda artık kararı kesinlikle süratle alalım Başbakanım, bunlardan kurtaralım bu ülkeyi. Biz artık böyle ilkel bir durumda değiliz, o geçmişte kaldı, neler çekti bu ülke yetti artık. TEOG’la işi zorlaştırıyoruz, ne lüzumu var. Farklı bir okula mı gitmek istiyor o okulun kendi imtihanına girer. İşin en rahatı da o.

EĞİTİMCİLER KONU HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren TEOG’un kaldırılması isteği eğitim camiasında tartışmalara neden oldu. TEOG kalkarsa yerine nasıl bir sistem geleceği soru işaretleri doğururken eğitimciler, özellikle köklü okullara giriş konusunda endişelerini dile getirdi. TEOG’un kalkmasının yararlı olacağını söyleyenler bulunduğu gibi, sistemi değiştirmedikten sonra sadece sınavın kaldırılmasının çözüm olamayacağını belirtenler de oldu. Eğitimciler özellikle ‘şişirme not’ tehlikesine dikkat çekti. Peki TEOG’un yerine nasıl bir sistem getirilebilir? Yeni sistemin adil olması için yapılması gerekenler neler? Eğitimciler yanıtladı.