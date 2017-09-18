"TEOG sınavının kaldırılmasına bir mani yok"

YAVRULARIMIZI RAHATLACAK

“(Önceki gün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede TEOG’un kaldırılmasının gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine) Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan’la mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır.

KENDİ SINAVLARINI YAPARLAR

Bütün mesele, okullarda orta kısımları bitirdikten liseye geçerken tercihlerinde ne yapacakları konusu, okullardaki atılacak adımlardır. Ondan sonra gidecekleri liselere yönelik, girecekleri liselerde yapılacak hazırlıklarla atılacak adımlardır. Bu liseler özellikle Milli Eğitim’in kontrolü altında yapılacak imtihanlarla, yani fen lisesine mi gidecek veya farklı bir düz liseden Anadolu lisesine mi gidecek, buralarda bu liseler kendi imtihanlarını kendileri yapar ve bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanır. Ama o okullarda imtihanlar da yapılırken, Milli Eğitim’in bizzat kontrolü altında, müfettişleriyle veya farklı bir şekilde bu kontrol yapılır ve böylece bu imtihanlar da yapılarak bu okullara kaç kişi lazım, ‘50-100 alacak’, bu 50-100 kişiyi bunların içerisinde en başarılı olanlar hangisiyse onlardan seçer, alır. Böylece bu TEOG denilen hakikaten ciddi manada sıkan, sıkıştıran ve paraların akıtıldığı bu süreçlerden inşallah çocuklarımızı kurtarmış oluruz.

NET OLARAK İFADE EDECEĞİZ

(BM 72. Genel Kurulu) Küresel barış, güvenlik ve refahın tesisi noktasında bizim de elzem gördüğümüz bazı başlıklarda üst düzeyli toplantılar da yapılacak. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı olarak Rohingya Müslümanları Temas Grubu Toplantısı bunlardan bir tanesidir. Ülkemizin de desteğiyle katılım düzeyi yükseltilen bu toplantının, Arakan’da yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumun gündemine taşınması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Uluslararası toplumun vicdanını derinden yaralayan sorunlara bir an evvel çözüm bulunması için çağrıda bulunacağız. Suriye meselesi, Irak, terörle mücadele gibi ülke güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren konulara dair kanaatlerimizi de Genel Kurul’la, dolayısıyla tüm dünya ile paylayacağız. Son bir yılın muhasebesini yapmak suretiyle küresel adalet için elzem gördüğümüz noktaları, açık ve net olarak ifade edeceğiz.”

KUZEY IRAK REFERANDUMU YORUMU: ‘BuyUrun devam edin demeyiz’

“(IRAK Başbakanı Haydar el İbadi’nin, IKBY’nin planladığı bağımsızlık referandumunun şiddetle neticelenmesi halinde askeri müdahaleye hazır oldukları açıklamasına ilişkin soru üzerine) Bizleri rahatsız eden bir süreç var. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var. Orada soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap, bizler öbür tarafta Türk olarak, bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı ne yazık ki Irak’ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, orada biz size ‘Buyurun devam edin’ demeyiz. Dara girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği alacaksın ama Irak’ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Irak merkezi yönetiminin takındığı tavır, tabii ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır. Amerika’da Sayın İbadi ile bir görüşmemiz ayrıca olacak ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O istikamet nedir? Irak’ın bölünmez bütünlüğüdür.

‘Türkiye’den bize herhangi bir ses gelmedi, şu gelmedi...’ Ben bir defa MİT Müsteşarımı gönderdim, ‘Bak yanlış yapıyorsunuz’ dedim. Şu ana kadar biz sizinle oturup bu işi defaatle konuştuk da sen hâlâ direniyorsan kusura bakma... Bu, bizim tabii aynı zamanda Sayın Trump ile yapacağımız görüşmede de benim gündem maddelerimden bir tanesidir. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum.”

‘BU GÖRÜŞMEYE ÖZEL ÖNEM ATFEDİYORUM’

“NEW York’ta bulunacağım süre zarfında, ABD Başkanı Sayın Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bu görüşme gerçekten bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Gündemimizde birçok önemli konu bulunuyor. Bu görüşmenin, her iki ülke için de faydalı ve verimli neticeleri olacağına inanıyorum.”

Yeni ders yılı mesajı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle yayımladığı mesajda, eğitim reformlarının devam edeceğini belirterek özetle şöyle dedi: “15 Temmuz darbe girişimi, eğitim konusunda yaşanan boşluk ve ihmallerin ülkemiz için ne tür felaketlere sebep olabileceğini çok acı bir şekilde göstermiştir. Bir taraftan 40 yıldır toplumumuzun kılcal damarlarına sızan bu şer şebekesinin bünyemize verdiği hasarı tamir ediyor, diğer taraftan benzer acıları bir daha yaşamamak için önlemleri hayata geçiriyoruz. Öğretmen ve idarecilerimizin fedakâr çalışmalarıyla bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum.”