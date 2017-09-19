TEOG nedir? TEOG kalktı mı?

TEOG, kendi içerisinde oluşturduğu puan ve yerleştirme sistemi ile temel eğitim görmekte olan öğrencilerin, lise öğrenimine geçişi için 2013-2017 yılları arasında değerlendirme kriteri olmuştur. Peki, tam anlamıyla TEOG nedir ve sistem nasıl işlemektedir? İşte, bilmeyenler için TEOG nedir sorusunun cevapları

TEOG NEDİR?

Temel eğitimde öğrenim gören öğrencilerin (8.sınıf), ortaöğretime geçişi (lise) için kullanılan TEOG sistemi 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girdi.

2013 - 2014 eğitim-öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirildi.

Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı

kapsayacak şekilde yapıldı.

Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapıldı ve o günlerde sınav yapılan okullarda ders işlenmedi.

Sınavlarda yöneltilen çoktan seçmeli (4 seçenekli) sorularda, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemedi.

Ortak sınavların orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içermesi öngörülmektediydi.

TEOG sisteminin 2017-2018 eğitim öğretim yılında kaldırılmasına karar verilmiştir.

TEOG'DA PUAN SİSTEMİ NASIL İŞLENDİ?

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Bu süreçte öğrencilerin puanları 100 tam puan üzerinden yapılmıştır.

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılmasını kapsamıştır.

Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanmıştır.

Bu süreçte puanlama 700 tam puan üzerinden yapılmıştır.

TEOG yerleştirme puanı ise öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanının toplanmasıyla meydana gelmiştir.

Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilmiştir.



Burada puanlama 500 tam puan üzerinden yapılmıştır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılmıştır . Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilmiş ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

TEOG KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 2017-2018 eğitim öğretim döneminde TEOG sınavının uygulanmayacağını aktardı. Bakan Yılmaz, hangi sistemin geleceği sorusu üzerine ise 'Üzerinde bakanlığımız çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Çıkan kararı da milletimize sunacağız. Özü şu, hiç kimsenin kaygılanmasına gerek yok.' diye konuştu.