TEOG nakil sonuçları sonrası nakil tercih başvurusu ne zaman yapılır?

TEOG nakil yerleştirme sonuçları açıklamasının ardından istatistiki veriler şekillenmeye başladı. TEOG yerleştirme sonuçlarına göre bazı okullarda kontenjanların tamamı dolarken, bazı okullarda ise büyük oranda boşluklar ortaya çıktı. İşte, TEOG nakil komisyonu tercih başvurusu ve kontenjanlarla ilgili bazı bilgiler

NAKİL KOMİSYONU BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında öğrenci alan liseler için üç nakil döneminin sonuncusu 6 Eylül’de sona erdi. Sonuçlar ise 7 Eylül tarihinde açıklandı. Adaylar boş kontenjan ve taban puana bakılmaksız tercih ettikleri üç liseden birine yerleştirildi. İl/ilçe nakil komisyonlarına 11-14 Eylül’de yapılacak nakil tercih başvurularındaysa kontenjan boşluğu ve taban puana dikkat edilecek. E-okul sistemi üzerinden yayınlanan liselerde boş kontenjan ve taban puan verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de Anadolu liseleri büyük oranda kontenjanlarını doldurdu. İstanbul’da 4; Ankara’da 2 ve İzmir’de ise 5 Anadolu lisesinde kontenjan boşluğu oluştu. Üç büyük ildeki fen ve sosyal bilimler liselerinde, İstanbul’da yer alan Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi’ndeki bir boşluk hariç, tüm sıralar doldu.

BOŞ KONTENJANLI İMAM HATİP SAYISI ARTTI

Anadolu liselerine göre düşük puanla öğrenci alan imam hatiplerde birinci nakil dönemi sonrasında açıklanan verilere göre İstanbul’da 183 okuldan 18’inde; Ankara’da 63’ünden 23’ünde ve İzmir’deyse 44’ünden 33’ünde en az bir boş kontenjan boş kalmıştı. Üçüncü nakillerin tamamlanmasının ardından boş kontenjanı olan okul sayısı İstanbul’da 38; Ankara’da 34 ve İzmir’de 34’e yükseldi. Meslek ve teknik Anadolu liselerinde de önemli sayıda boşluk var.

BOŞ KONTENJANI OLAN ANADOLU LİSELERİ:

İSTANBUL: Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi (1); Başakşehir Anadolu Lisesi (1); Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (1); Gümüşyaka Anadolu Lisesi (1)

ANKARA: Bala Anadolu Lisesi (18); Çayırhan Anadolu Lisesi (88)

İZMİR: Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi (10); Beydağ Cumhuriyet Anadolu Lisesi (14); Bağyurdu Anadolu Lisesi (8); Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi (1); Gökçen Anadolu Lisesi (10)