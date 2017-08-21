TEOG nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı

Öğrencilerin heyecanla beklediği TEOG 1. nakil tercih sonuçları bugün saat 10.45'te açıklandı. Ortaöğretime geçebilmek için nakil başvurusu yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.

TEOG NAKİL YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kılavuzda ortaöğretim kurumlarına nakil üzerinden geçecek olan öğrenciler için yerleştirme işlemlerinin nasıl gerçekleşeceğini yaptığı duyuruda açıkladı.. Buna göre işlemler;

8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.

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Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek. Ancak , özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri kılavuzun 1. 7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacak.

Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak , YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.