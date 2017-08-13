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    TEOG nakil işlemleri yarın başlıyor… İşte lise boş kontenjanlar listesi

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 16:44Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 16:44

    TEOG tercih sonuçlarının hemen ardından lise boş kontenjanlar listesi açıklandı. İstemedikleri okula yerleşen adaylar için nakil başvuruları ise yarın itibariyle başlayacak. Peki, TEOG 1.nakil başvurusu nasıl yapılacak? İşte sürece ilişkin detaylar ve boş kontenjanlar listesi!

    TEOG 2017 yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği boş kontenjanlar listesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaştı. Öğrenciler, bu listeyi baz alarak nakil işlemlerini gerçekleştirebilecek. Toplam 3 dönemden oluşan nakil işlemlerinin ilki yarın itibariyle başlayacak.

    LİSE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ

    LİSE NAKİL TAKVİMİ

    Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları, 14-18 Ağustos, ikinci nakil başvuruları 21-25 Ağustos'ta, 3. nakil başvuruları 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılacak.

    TEOG NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    1.ADIM: Nakil işlemlerinin ilk basamağı boş kontenjanların kontrolüdür. Nakil başvurusu okullardaki boş kontenjanlara göre yapılmaktadır ki MEB'in TEOG 2017 için yayımladığı boş kontenjan listelerine hemen yukarıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
    2.ADIM: Söz konusu bağlantıda bulunan tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor.
    3.ADIM: Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilirsiniz.
    4.ADIM: Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de alabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.

    LİSE NAKİL İŞLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Öğrencinin YEP puan üstünlüğü baz alınacak ve okul kontenjanların durumuna göre nakil işlemleri yapılacak. Bir öğrenci hiçbir okula yerleşemezse veya da tercih ettiği okullara giremezse ne olacak? Bakanlık, sistemde yer alan bu öğrenci için “açık öğretim lise”ye yerleştirme kararı alacak. Tüm adaylar, TEOG tercih sonuçlarına E-Okul üzerinden erişebilecekler.

    Etiketler: TEOG , TEOG nakil , lise boş kontenjanlar
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