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    TEOG kaldırılsın isteği sosyal medya gündeminde

    Hürriyet Eğitim
    16.09.2017 - 12:23 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 12:23

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TEOG’u kaldırılmasını isteyerek, “Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG’un kaldırılması lazım. Biz TEOG’la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı” demesi, sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da TT olan paylaşımlar arasında, bu isteği destekleyen de vardı, öğrencilerin kobaya döndüğünü söyleyen de. İşte sosyal medyadan TEOG yorumları:

    Ali KOÇ‏ @alikoc_fide
    TEOG'u kaldırma kararı doğru ama mahalle okullarını güçlendirecek bir eğitim reformu ile desteklenmezse istenilen sonuç alınamaz.

    Can Yılmaz
    TEOG berbattı ama en azından sınavdı. "Hamili kart yakınımdır" günlerine dönersek, sıradan vatandaş kaliteli okulu anca rüyasında görür.

    Lütfü Türkkan
    "TEOG'u ben istemiyorum, o yüzden kalksın".. Bunun sosyolojik ve siyasal bir izaha ihtiyacı yok mu sizce?

    Nazgul_tr‏ @nazgul_tr
    TEOG'u getirenler Teog'dan memnun değil. Öğrenciler kobay oldu. Bir sistemle başlayan çocuk aynı sistemle mezun olamıyor. Yazık !

    Merve 🦋‏ @mrvdag5
    Şimdi #teog kalkacak yerine girmek istediğin lisenin sınavına gireceksin bunun üniversite sınavlarına uygulanması gerekmiyor mu ?

    Veys‏ @vys_krc
    Oğlum bu sene 8. sınıfa geçti ve TEOG için yıl boyu kursa gitti hedefimiz Fen lisesiydi, e ne olacak şimdi dayısı olanlar mı gidecek Fen'e? 

    Servet Özdemir #EGT‏ @servetozdemir87
    TEOG kaldırılırken eğitimde bütünlük gözden kaçırılmamalı nitelikli bir öğretmen eğitimi politikası geliştirilmelidenetim sistemi güçlenmeli 

    ş.‏ @hstymdktr
    TEOG kaldırılıyormuş ,darısı YGS - LYS - KPSS 'nin başına ..

    Pelin‏ @0u11
    #Teog kaldırılacakmış. Biz girdik artık neye yarar ki. Hem de en kötü yılında yüzdelikler uçtu. %1 le fen lisesini kaybettim. 

    Dr. Devrim Akgündüz‏ @DevrimAkgunduz
    Okullarda #STEM eğitimi yaparken en çok karşıma çıkarılan konu: #TEOG

    Tülin Otbiçer Acar *‏ @totbicer
    #teog kaldırılacakmış.15 yıldır ben hangi ülkede yaşıyordum acaba?

    Osman Bey‏ @OsmanBey1300
    Cb haklı. TEOG kalkmalı.Sınavı değil öğrenmeyi ve beceriyi merkeze alan sistem şart;ama bu, özel okulların şişirilmiş notları varken olmaz.

    aylak adam @evousei
    Öğrencilerim yana yakıla beni arayıp TEOG kaldırıldı mı diye soruyorlar. Kaldırıldı desem bayram havası oluşacak öyle bir beklenti fjfhfjfk

    Abdullah Tokuş @kekeme_filozof
    TEOG kalksın kalkmasına da.... Ama, fakat, lâkin, gel gör ki gibi bağlaçları devre dışı bırakacak bir çözüm geliştirilmeli.

    Erhan Erkut‏ @ErhanErkut
    Bu yil 8.e baslayan bircok ogrenci gecen yil TEOG hazirligi yapti. Binlerce aile TEOG performansina gore orta okul sectiler. Hepsi tepetakla

    Etiketler: TEOG , Sınav , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Twitter
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