TEOG kaldırılsın isteği sosyal medya gündeminde

Ali KOÇ‏ @alikoc_fide

TEOG'u kaldırma kararı doğru ama mahalle okullarını güçlendirecek bir eğitim reformu ile desteklenmezse istenilen sonuç alınamaz.

Can Yılmaz‏

TEOG berbattı ama en azından sınavdı. "Hamili kart yakınımdır" günlerine dönersek, sıradan vatandaş kaliteli okulu anca rüyasında görür.

Lütfü Türkkan

"TEOG'u ben istemiyorum, o yüzden kalksın".. Bunun sosyolojik ve siyasal bir izaha ihtiyacı yok mu sizce?

Nazgul_tr‏ @nazgul_tr

TEOG'u getirenler Teog'dan memnun değil. Öğrenciler kobay oldu. Bir sistemle başlayan çocuk aynı sistemle mezun olamıyor. Yazık !

Merve 🦋‏ @mrvdag5

Şimdi #teog kalkacak yerine girmek istediğin lisenin sınavına gireceksin bunun üniversite sınavlarına uygulanması gerekmiyor mu ?

Veys‏ @vys_krc

Oğlum bu sene 8. sınıfa geçti ve TEOG için yıl boyu kursa gitti hedefimiz Fen lisesiydi, e ne olacak şimdi dayısı olanlar mı gidecek Fen'e?

Servet Özdemir #EGT‏ @servetozdemir87

TEOG kaldırılırken eğitimde bütünlük gözden kaçırılmamalı nitelikli bir öğretmen eğitimi politikası geliştirilmelidenetim sistemi güçlenmeli

ş.‏ @hstymdktr

TEOG kaldırılıyormuş ,darısı YGS - LYS - KPSS 'nin başına ..

Pelin‏ @0u11

#Teog kaldırılacakmış. Biz girdik artık neye yarar ki. Hem de en kötü yılında yüzdelikler uçtu. %1 le fen lisesini kaybettim.

Dr. Devrim Akgündüz‏ @DevrimAkgunduz

Okullarda #STEM eğitimi yaparken en çok karşıma çıkarılan konu: #TEOG

Tülin Otbiçer Acar *‏ @totbicer

#teog kaldırılacakmış.15 yıldır ben hangi ülkede yaşıyordum acaba?

Osman Bey‏ @OsmanBey1300

Cb haklı. TEOG kalkmalı.Sınavı değil öğrenmeyi ve beceriyi merkeze alan sistem şart;ama bu, özel okulların şişirilmiş notları varken olmaz.

aylak adam‏ @evousei

Öğrencilerim yana yakıla beni arayıp TEOG kaldırıldı mı diye soruyorlar. Kaldırıldı desem bayram havası oluşacak öyle bir beklenti fjfhfjfk

Abdullah Tokuş‏ @kekeme_filozof

TEOG kalksın kalkmasına da.... Ama, fakat, lâkin, gel gör ki gibi bağlaçları devre dışı bırakacak bir çözüm geliştirilmeli.

Erhan Erkut‏ @ErhanErkut

Bu yil 8.e baslayan bircok ogrenci gecen yil TEOG hazirligi yapti. Binlerce aile TEOG performansina gore orta okul sectiler. Hepsi tepetakla