TEOG görüşmesi 2.5 saat sürdü

Bugün ABD’ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün konuk olduğu bir TV kanalında, TEOG sınavının kaldırılacağını söyleyip, konuyu Başbakan Yıldırım’la görüşeceğini ifade etmişti.



Erdoğan dün saat 15.00 sıralarında Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı’ndaki çalışma ofisine geçti. Başbakan Yıldırım da Vahdettin Köşkü’nde Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabulünden sonra Beylerbeyi Sarayı’na geçti.



Saat 16.00’da başlayan görüşme 18.30’da sona erdi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama ya da bilgilendirme yapılmadı.





