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    TEOG görüşmesi 2.5 saat sürdü

    Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
    16.09.2017 - 14:03 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 00:05

    CUMHARBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beylerbeyi Sarayı’ndaki çalışma ofisinde Başbakan Binali Yıldırım’la 2.5 saat görüştü.

    Bugün ABD’ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün konuk olduğu bir TV kanalında, TEOG sınavının kaldırılacağını söyleyip, konuyu Başbakan Yıldırım’la görüşeceğini ifade etmişti.

    Erdoğan dün saat 15.00 sıralarında Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Beylerbeyi Sarayı’ndaki çalışma ofisine geçti. Başbakan Yıldırım da Vahdettin Köşkü’nde Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabulünden sonra Beylerbeyi Sarayı’na geçti.

    Saat 16.00’da başlayan görüşme 18.30’da sona erdi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama ya da bilgilendirme yapılmadı.


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    Etiketler: son dakika , haber , teog , teog kalkıyor mu , haberler , erdoğan
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