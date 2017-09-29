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    TEOG eleştirisi: 'Açık uçlu torpil'

    ANKARA
    29.09.2017 - 20:28 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘eğitim sisteminin yapboz tahtasına çevrildiğini’ belirterek “Açık uçlu sınav; açık uçlu değerlendirme, objektif olmayan bir sistem kurmak, açık uçlu torpil demektir” dedi.

    TBMM’de dün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Torba yasayı eleştiren Özel, “Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne tehdit olarak, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ denildi. Bu tehdidin Barzani’ye yönelik olduğu düşünülüyordu. Ama bütün vatandaşlar gördü ki bir gece ansızın, bir torba kanun tasarısıyla geldiler. Sözlerinin arkasında durdular ve yaptıkları her şeyin maliyetini vatandaşın sırtına bindirdiler” dedi.

    ZAMMI MÜJDE GİBİ AÇIKLADI

    Eğitim sisteminin de ‘yapboz tahtasına çevrildiğini’ belirten Özel, şöyle devam etti: “Sınavın açık uçlu olacağı söyleniyor. Seneye TEOG’un yerine gelecek sistem nedir; yaz bir kâğıda desek, zarfa koyup kasaya kaldırsak, sınav kâğıdını bir yıl sonra okusak, sınavda 5, 10 alırsa namerdim. Bilmiyor. Açık uçlu sınav; açık uçlu değerlendirme, objektif olmayan bir sistem kurmak, açık uçlu torpil; açık uçlu, istediğini istediğin yere yerleştirmek demek.”
    “Bütçe kanununu deliyorlar, Anayasa’yı ihlal ediyorlar” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Ya vatandaşın doğrudan cebine el atıyor ya vatandaşın sırtından kazandığı vergiyi yandaşa peşkeş çekiyor ya da bazı alanları denetim dışı bırakıyor. Vatandaşa, örtülü olarak ‘Zamma isyan etme seni milli güvenliğin karşısında gösteririm’ diyorlar. Zamma itiraz edene neredeyse terörist diyecekler. Bir maliye bakanı, dünya tarihinde belki de ilk kez zam paketini müjde gibi açıklıyor. Bunlar yediler, içtiler, savurdular,

    çıkan faturayı mafya gibi ‘Ben ödemeyeceğim arkadaş ödeyecek’ diyorlar.

    ‘Arkadaş’ dediği, hepimiz... Bunlar israf ediyor, saraylar, yazlık, kışlık yapıyorlar, Meclis Başkanı’na 6 milyonluk arabalar alıyor, referandumda devlet imkânıyla propaganda yapıyorlar; sonra hesap çıkıyor, bunun siyasi maliyeti var, ekonomik kriz geliyor, ‘biz değil, vatandaş, arkadaş ödeyecek’ diyorlar. Olmaz olsun böyle
    arkadaşlık.” 

    SÖZDE DANIŞTAY BAŞKANI’SIN

    Danıştay’ın kararına rağmen yaz saati uygulamasına devam edecek. Sözde Danıştay Başkanı’sın, sana ‘kararını, adaleti, Danıştayı tanımıyorum’ diyor. O anahtarları bunların masasına at, istifanın onurunu yaşa. Senin peşini kolay bırakmayız hanımefendi. Siyasi laflar söyleyip, gidip birisinin kolunun altına girerek kendini koruyamazsın.

    Etiketler: gazetehaberleri , özgür özel , chp
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