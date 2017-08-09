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    TEOG ek yerleştirme başvuruları ne zaman? İşte boş kontenjanlar listesi

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 14:12Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 14:12

    TEOG ek yerleştirme süreci için araştırmalar başladı. Her hangi bir okula yerleşemeyen adaylar, bir yandan ek yerleştirme başvuru tarihini bir yandan da boş kontenjanlar listesini sorguluyor. Peki TEOG ek yerleştirme başvuruları ne zaman?

    TEOG tercih sonuçları 7 Ağustos Pazartesi günü erişime açıldı. Bu sonuçlara göre 1.192.660 öğrenciden 1.019.577 kişi tercih yapmış, 173.083 öğrenci de tercih yapmamıştı. TEOG puanlarına göre tercih yaptıkları liselerden birine yerleşen öğrenciler şimdi de kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve yeni eğitim-öğretim yılında yerleştirildiği lisede eğitim görecek. TEOG tercih sonuçlarında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise, merakla ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

    Öğrenciler 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir. Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 (üç) tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır. Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezî olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecektir.

    BOŞ KONTENJANLAR

    Kayıt yaptıramayan öğrencileri ilgilendiren boş kontenjanlar e-okul sistemi üzerinden duyuruldu. MEB'in 2017 takvimine göre lisede ilk nakil başvuru dönemi 14 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 21 Ağustos’ta açıklanacak.

    BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ

    NAKİL İŞLEMLERİ TAKVİMİ

    11 Ağustos 2017: Tercih Sonuçlarına Göre Boş Kontenjanların Açıklanması
    14-18 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    21 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının Açıklanması
    21-25 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    28 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının Açıklanması
    28 Ağustos-06 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    8 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanlarının Açıklanması

    Etiketler: teog , teog ek yerleştirme , boş kontenjanlar
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