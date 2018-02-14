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    Haberler >Eğitim>Sosyal medyadaki o tartışma için bakanlıktan açıklama... TEOG bu yıl yapılacak mı?

    Sosyal medyadaki o tartışma için bakanlıktan açıklama... TEOG bu yıl yapılacak mı?

    Hürriyet Eğitim
    14.02.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:

    MEB ‘Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Ancak bu yıl liseye geçişte düzenlenecek merkezi sınavla ilgili uygulamaların eklendiği yönetmelikte yer alan ‘nakil ve geçişler’ hakkındaki madde kafaları karıştırdı. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda “TEOG geri döndü” gibi yorumlar yer aldı. Hürriyet Eğitim’in MEB’den aldığı bilgiye göre bu doğru değil, TEOG kalktı ve bu yıl yeni liseye giriş sistemi uygulanacak. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de Twitter hesabından bir açıklama yaparak, yönetmelikteki geçici maddenin bu yıl 8'inci sınıfta okuyup, 9'uncu sınıfa yerleşecek öğrencileri kapsadığını ve maddenin yanlış yorumlandığını belirtti.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, bu yıl ilk defa liseye geçişte uygulanacak merkezi sınavla ilgili düzenlemeler dikkate alınarak güncellendi. Bugün resmi gazete yer alan yönetmeliğe eklenen nakil ve geçişlerle ilgili maddeyse kafaları karıştırdı. Düzenlenen yönetmelikte yanılgıya neden olan ‘Geçiçi Madde 9’ da, “Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar” ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler yeni sistemin gelecek yıl uygulanacağı şeklinde yorumlandı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre TEOG uygulanmayacak. Değiştirilen yönetmelikte yer alan nakil ve geçişlerle ilgili madde doğal olarak 2018-2019 eğitim yılında uygulanacak. Çünkü yeni sisteme göre nakil ve geçişler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında yapılacak.

    MÜSTEŞAR TEKİN: YANLIŞ YORUM
    MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de, yanlış yorumlamayla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Tekin, nakil ve geçişlerle ilgili maddenin şu anda 8’inci sınıfta okuyup 9’uncu sınıfa yerleşecek öğrencileri kapsadığını vurgulayarak, eski sistemle liselere yerleşen öğrencilerin eski yönetmelik hükümlerine göre nakil yapacağını belirtti. Tekin’in açıklamaları şöyle:

    Yusuf Tekin‏ @Yusuf__Tekin
    Ortaöğretim yönetmeliğindeki değişiklik yayımlandı. Gene okuma yazma bilmeyenler yanlış yorumlarla kafa karıştırıyor. Hep kötü niyetten kaynaklanıyor. Düzeltme gereği hissettim. Yönetmelik şu an 8. sınıfta okuyup 9. sınıfa yerleşecek bütün öğrencileri kapsıyor. Geçici madde ise nakil ve geçişleri düzenliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişleri. Yani eski öğrenciler eski hükümlere göre nakil yaptıracaklar demek. Daha açık yazayım: Yanlış arayanlar okuma yazma bilmiyor. Herhangi bir yanlışlık yok. Açıklamak istedim. Herkese hayırlı olsun.

     

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    Etiketler: Lise , ÖĞRENCİ
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