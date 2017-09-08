TEOG 3. nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı - İşte TEOG sonuç sorgulama ekranı

TEOG 3. nakil yerleştirme sonuçları örgün eğitim alacakları liselere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için son şans oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılan TEOG 3. nakil yerleştirme sonuçları, öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. İşte, TEOG 3. nakil yerleştirme sonuçları ve lise kayıtları öncesinde merak edilen bazı detaylar

TEOG sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. TEOG 3. nakil yerleştirme sonuçları sonrasında lise öğrenimlerini görecekleri okulu öğrenecek olan vatandaşlar, sürece kayıt işlemleri ile devam edecek. İşte, TEOG 3. nakil yerleştirme sonuçları ve diğer detaylar

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YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacak.

Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek. Ancak , özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri kılavuzun 1. 7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacak.

Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak , YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

YATILILIK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 11-14 Eylül 2017 tarihleri saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 29 Eylül 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.



Konu ile ilgili genel açıklamalar, Parasız Yatılılık ve Bursluluk e-Kılavuzunda belirtilmiştir.