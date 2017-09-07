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    MEB TEOG 3. nakil sonuçlarını açıkladı mı? İşte lise nakil sonuç tarihi

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 09:42 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 09:42

    TEOG 3. nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Henüz herhangi bir liseye kayıt yaptırmamış olan öğrencileri ilgilendiren lise nakil işlemlerinin sonuncusu için başvurular 28 Ağustos-06 Eylül tarihleri arasında alındı. MEB, TEOG 3. nakil sonuç tarihini 2017-2018 iş takvimiyle duyurdu. Bu yılın takvimine göre sonuçlar eylül ayı içerisinde belli olacak. Peki MEB TEOG 3. nakil sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

    TEOG 3. nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yüzlerce öğrenci tarafından en çok araştırılan konulardan birisi haline geldi. ÖSYM tarafından TEOG 3. nakil başvuruları 28 Ağustos'ta başlamıştı. TEOG 3. nakil başvuruları bugün sona erdi. Sona eren başvuru işlemlerini ardından öğrenciler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandılar. Peki, TEOG 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

    3 NAKİL TAKVİMİ

    28 Ağustos-06 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    8 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanlarının Açıklanması

    KAYIT İŞLEMLERİ

    Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak. Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

    Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklar .
    Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek. Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı
    yatılı kalabilecekler.

    Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekiyor.

    Etiketler: teog , teog nakil sonuçları , teog 3. nakil sonuçları
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