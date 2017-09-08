TEOG 3. nakil sonuçları açıklandı! Kayıt nasıl yapılacak?

TEOG 3. nakil sonuçları, on binlerce öğrencinin erişimine açıldı. Lise öğrenimi için bir yıl boyunca ortak sınavlara katılım gösteren ve yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerde bulunan vatandaşlar, TEOG 3. nakil sonuçları ile son şanslarını değerlendirdi. Peki, TEOG 3. nakil yerleştirme sonuçları sonrasında kayıt işlemleri nasıl yapılacak? İşte, sonuçlar ve kayıt işlemleri hakkında bazı bilgiler

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KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak. Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklar .

Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek. Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı

yatılı kalabilecekler.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekiyor.