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    TEOG 2017 Nakil Komisyonları yerleştirme sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 16:23 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 16:25

    TEOG 2017 Nakil Komisyonları yerleştirme sonuçları açıklandı. 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında başvurusu gerçekleştirilen TEOG 2017 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Nakil Yerleştirme Sonuçları MEB’in resmi sayfası üzerinden duyuruldu. İşte TEOG yerleştirme sonuç sayfası!

    Tercih yaptığı halde herhangi bir liseye yerleşememiş öğrencilerin başvuruda bulunduğu TEOG 2017 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
    Nakil Yerleştirme Sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler, MEB’in resmi sayfası üzerindeki sisteme T.C no ve doğum tarihlerini girerek TEOG 2017 Nakil Komisyonları yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilirler.

    KAYITLAR HAKKINDA

    Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

    NAKİL KOMİSYON SONUÇLARI


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    Etiketler: TEOG , TEOG nakil sonuçları , TEOG 2017 Nakil Komisyonları yerleştirme sonuçları
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