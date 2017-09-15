TEOG 2017 Nakil Komisyonları yerleştirme sonuçları açıklandı

Tercih yaptığı halde herhangi bir liseye yerleşememiş öğrencilerin başvuruda bulunduğu TEOG 2017 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları

Nakil Yerleştirme Sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler, MEB’in resmi sayfası üzerindeki sisteme T.C no ve doğum tarihlerini girerek TEOG 2017 Nakil Komisyonları yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilirler.



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Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

NAKİL KOMİSYON SONUÇLARI



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