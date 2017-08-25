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    TEOG 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler verildi!

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 13:57Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 13:57

    TEOG 2. nakil yerleştirme sonuçları, tercihlerin gerçekleştirilmesinin ardından sorgulanmaya başlandı. İlk tercihte herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin gerçekleştirdiği TEOG 2. nakil yerleştirme tercihleri, sonuçları ile merak konusu oldu. Peki, TEOG 2. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    TEOG 2. nakil sonuçları için adayların sorgusu başladı. 21-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlenen lise adayları, TEOG nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aradı. Peki, TEOG 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bakanlığın açıklama yapacağı tarih bilgisi

    TEOG 2. nakil tercih sonuçları 28 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

    YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

    8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacak.

    Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek. Ancak , özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri kılavuzun 1. 7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

    14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacak.

    Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak , YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.

    Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

    E-OKUL LİSE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ

    KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

    Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

    Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

    Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

    Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.

    Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğret im Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

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