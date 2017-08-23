MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>TEOG 2. nakil başvuruları ne zaman? Boş kontenjanlar listesi

    TEOG 2. nakil başvuruları ne zaman? Boş kontenjanlar listesi

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 12:20Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 12:20

    TEOG ilk nakil sonuçları ardından gözler 2. nakil dönemine çevrildi. Açıkta kalan ve başka bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için boş kontenjanlar listesi e-okul sistemi üzerinden duyuruldu. Öğrenciler, boş kontenjanlar doğrultusunda 2. nakil başvurularını gerçekleştirebilecekler. Peki TEOG 2. nakil başvuruları ne zaman?

    TEOG’ta nakil işlemleri devam ediyor. Açıkta kalan ve başka bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için 14-18 Ağustos tarihleri arasında 1. Nakil işlemleri için tercihler alındı, sonuçlar 21 Ağustos Pazartesi günü MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Boş kontenjanlar listesi sonuçların ardından hemen yayınlandı. İlk nakil sonuçları neticesinde herhangi bir okula yerleşemeyen veya atandıkları okula gitmek istemeyen öğrenciler, TEOG 2. nakil başvuru tarihini araştırıyor. İşte tarih detayı ve boş kontenjanlar listesi

    TEOG 2. nakil başvuruları 21-25 Ağustos, 3. nakil başvuruları ise 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde alınacak.

    BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ

    KAYIT İŞLEMLERİ

    Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

    Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

    Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş
    yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklar
    .
    Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.

    Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı
    yatılı kalabilecekler.

    Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekiyor.

     

     

    Etiketler: teog , teog nakil , teog 2. nakil , boş kontenjanlar
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri