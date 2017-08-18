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    TEOG 1. nakil başvuruları için bugün son gün! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 14:13Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 14:13

    TEOG 1. nakil başvuruları için verilen süre bugün doluyor. 14 Ağustos’ta başlayan 1. Yerleştirmeye Esas Nakil başvurularının sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak. Öğrenciler, ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları, ‘www.meb.gov.tr’ adresinden öğrenilebilecek. Peki TEOG 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Yerleştiği okuldan başka bir okula geçmek isteyen ya da özel okula gitmekten vazgeçen öğrencinin yer değiştirmesi için yapılan nakil başvurusu 3 kez yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TEOG nakil işlemlerinin ilki için başvurular bugün sona eriyor. Kimi öğrenciler için süreç devam etse de, TEOG 1.nakil başvurularını gerçekleştiren öğrenciler sonuçlara odaklandı. 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 1. Yerleştirmeye Esas Nakil başvurularının sonuçları 21 Ağustos'ta E-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak.

    TEOG nakil başvuru sonuçları https://eokul.meb.gov.tr/ http://www.meb.gov.tr/http://oges.meb.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

    TEOG NAKİL TAKVİMİ

    21-25 Ağustos 2017 ( Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    28 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
    28 Ağustos-06 Eylül 2017 (Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
    08 Eylül 2017 - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanların İlanı

    LİSE NAKİL İŞLEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Öğrencinin YEP puan üstünlüğü baz alınacak ve okul kontenjanların durumuna göre nakil işlemleri yapılacak. Bir öğrenci hiçbir okula yerleşemezse veya da tercih ettiği okullara giremezse ne olacak? Bakanlık, sistemde yer alan bu öğrenci için “açık öğretim lise”ye yerleştirme kararı alacak. Tüm adaylar, TEOG tercih sonuçlarına E-Okul üzerinden erişebilecekler.

     

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