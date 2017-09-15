'Tenorların Düellosu'na Kanada'da büyük ilgi

Atılgan Gümüş’ün yazıp yönettiği 'Tenorların Düellosu - Two Türkish Tenors Duello' Toronto Film Festivali’nde büyük ilgi gördü.

Dünyaca ünlü Türk tenor Cenk Bıyık ile oyuncu ve tenor Atılgan Gümüş'ün bir araya gelerek İngilizce olarak sahneledikleri 'Two Turkish Tenors Duello – Tenorların Düellosu' interaktif müzikal şovu Kanada’da büyük ilgi gördü.

Operadan caza, rocktan blues'a, Latin'den R&B'ye, heavy metalden türküye, poptan arabeske uzanan geniş repertuvarın yanı sıra, dansçıları ve enstrüman ustalarının canlı müzik performanslarıyla izleyiciye görkemli bir müzikal keyfi yaşatan Atılgan Gümüş ve Cenk Bıyık büyük alkış aldılar.

Atılgan Gümüş, “Kimse böyle birşey beklemiyordu. Herkesin yüzündeki o şok olma ve hayranlık ifadesini görmek bizi çok mutlu etti. Gösteri bitiminde kendimizi gerçekten bir Hollywood yıldızı gibi hissettirdiler. Fotoğraf çektirmeten bir baktık saat gece olmuş. Ülkemizi alnımızın akıyla temsil edip geri dönmenin mutluluğu içersindeyiz” dedi.

Krema Prodüksiyonu olan ‘Two Turkish Tenors Duello’, Matchpoint Agent tarafından Kanada'da düzenlenen etkinlikle Toronto'da sahnelendi.

MÜZİKAL FİLM TEKLİFİ GELDİ

Türk delegasyonundan büyük tebrik alan ‘Two Turkish Tenors Duello’ için Amerika-Kanada ayaklı yeni bir turne düzenleneceği öğrenilirken, Atılgan Gümüş’ün senaryosunu yazdığı yeni bir müzikal film için Kanada, Belçika ve Amerikalı yapımcılardan teklif aldığı öğrenildi.

Atılgan Gümüş ve Cenk Bıyık, Niagara Şelalesi’ni de gezerek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler...