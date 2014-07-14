Tenisin Yıldızları TEB BNP Paribas Istanbul Cup’ta

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) isim sponsorluğunda, Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) katkılarıyla 13-20 Temmuz 2014 tarihlerinde Koza World of Sports’ta düzenlenecek olan yılın en büyük tenis turnuvası TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta 32 raket şampiyonluk için korta çıkacak.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta bu yıl dünya tenisinin önemli isimlerinden, WTA sıralamasının eski bir numarası Caroline Wozniacki ile birlikte Francesca Schiavone, Roberta Vinci, Andrea Petkovic, Belinda Bencic, Elina Svitolina gibi deneyimli isimler ve genç yetenekleri bir araya getiren bir yıldızlar topluluğu yer alacak.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup, Akbatı’da bulunan 125 dönüm üzerine kurulu 70 milyon dolarlık Koza World of Sports’ta gerçekleşecek. TEB turnuvanın düzenlendiği Akbatı’yı bir festival ortamına dönüştürerek, katılımcılara heyecanlı maçların yanı sıra Sokak Tenisi ve benzeri birçok aktiviteler ile de keyifli zaman geçirmelerini sağlamayı hedefliyor.
Turnuvada birbirinden ünlü isimler izlemek üzere yer alırken bazı müsabakaların kura atışı da Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Osman Tural, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, sanatçı Behzat Gerçeker, Oylum Talu gibi ünlü isimler tarafından gerçekleştirecek. Tenis dünyasının efsane ismi Monica Seles de müsabakaları seyretmek, sporculara destek olmak için İstanbul’da olacak ve şampiyon olan sporcuya kupasını takdim edecek.”
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