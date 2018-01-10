Teneke mahalle kalmadı

Ortak Hayaller Girişimi, Sultanbeyli ve Pendik Belediyeleri’nin ortak çalışmasıyla yerleşik hayata geçen aileler projenin kapanış toplantısında bir araya geldi. “Teneke Mahalle”lerindeki çadırlarından ve karton evlerinden kurtulan, elektrik-su olanaklarının sağlandığı ailelere beyaz eşya yardımı yapılırken, ailelerin tümü yerleşik hayata geçti.



Çocukların düzenli olarak okula gitmeye teşvik edildiği projede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ailelere maaş bağladı. İyileştirme mücadelesinin kapanış konuşmasında söz alan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 2 yıl boyunca emek harcayan gönüllülere teşekkür etti. “Adını sadece duymakla yetindiğimiz mahallelere bu kez misafir olduk. Buradaki ‘teneke mahalle’ tüm Türkiye’ye örnek olsun. Özellikle Çiğdem Türk başta olmak üzere gönüllülük esasıyla çalışan, başka bir ilçede yaşadığı halde buradaki insanları önemseyen herkese teşekkür ederim” dedi. 2 yıllık sürecin detaylı olarak anlatıldığı fotoğraf sergisi de 20 Ocak tarihine dek Sultanbeyli Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak.