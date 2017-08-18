Temo’nun büyük sevinci

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ajansına göre, DEAŞ tarafından 2014 yılında Irak’ın Şengal bölgesine yapılan saldırıda kaçırılan ve aile tarafından öldüğü sanılan Ezidi çocuk, temmuz ayında biten Musul operasyonu sırasında eski Musul’da kurtarıldı. Irak ordusu askerleri tarafından kurtarılırken çekilen görüntüleri ile dünyanın konuştuğu Temo, daha sonra Duhok’ta bulunan ve BM gözetimindeki kampa yerleştirildi. Perişan haldeki görüntülerin yayınlanmasından sonra Temo’nun anne ve dört kardeşinin daha önce Şengal’den kaçtığı ve Kanada’da olduğu ortaya çıktı. Ailesine kavuşmak isteyen Temo, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin girişimi ile önceki gün Kanada’nın Winnipeg kentinde bulunan annesi ve dört kardeşine kavuştu. Ezidi çocuğun babası ile kardeşlerinin ise hâlâ kayıp olduğu belirtiliyor.