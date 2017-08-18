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    Temo’nun büyük sevinci

    Ferit ASLAN/DHA
    18 Ağustos 2017 - 23:06Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 23:06

    IRAK’ta, terör örgütü DEAŞ’ın 2014 yılında Sincar’a (Şengal) saldırması sırasında kaçırılan ve geçen ay Musul operasyonu sırasında kurtarılan 12 yaşındaki İmad Misko Temo, Kanada’da yaşayan annesi ve dört kardeşine kavuştu. Ailesi tarafından öldüğü sanılan ve Musul’da kurtarıldığı sırada görüntüsü ile çok konuşulan Temo’nun annesi ile kavuşma anında duygusal anlar yaşandı.

    BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ajansına göre, DEAŞ tarafından 2014 yılında Irak’ın Şengal bölgesine yapılan saldırıda kaçırılan ve aile tarafından öldüğü sanılan Ezidi çocuk, temmuz ayında biten Musul operasyonu sırasında eski Musul’da kurtarıldı. Irak ordusu askerleri tarafından kurtarılırken çekilen görüntüleri ile dünyanın konuştuğu Temo, daha sonra Duhok’ta bulunan ve BM gözetimindeki kampa yerleştirildi. Perişan haldeki görüntülerin yayınlanmasından sonra Temo’nun anne ve dört kardeşinin daha önce Şengal’den kaçtığı ve Kanada’da olduğu ortaya çıktı. Ailesine kavuşmak isteyen Temo, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin girişimi ile önceki gün Kanada’nın Winnipeg kentinde bulunan annesi ve dört kardeşine kavuştu. Ezidi çocuğun babası ile kardeşlerinin ise hâlâ kayıp olduğu belirtiliyor.

    Etiketler: İmad Misko Temo , Irak , gazetehaberleri
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