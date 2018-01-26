Temmuzda tek kart!

Yıldırım, Türkiye’nin 6 büyük firması PTT, Türk Telekom, Turkcell, Denizbank, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Belbim Şirketi’nin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Ödeme Platformu’nun imza törenine katıldı. Yıldırım, “Türkiye’nin neresinde olursanız olun, otobüse bineceksiniz, üzerinizde onların ulaşım kartı olmayabilir, cebinizdeki Türkiye kartıyla rahat ödemenizi yapacaksınız. Cüzdanınızda 10 tane kart taşımak zorunda kalmayacaksınız. Tek kartla her yere tek ödeme şeklinde özetlenebilir” diye konuştu.

BANKA HESABI YOK

Türkiye’de hala nüfusumuzun yüzde 40’ından fazlasının banka hesabı kullanmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: “Sayısallaşmada, dijitalleşmede alacak çok yolumuz var. Perakendekilerin yüzde 60’ı daha cepteki nakit parayla yapıyor. Bu uygulama vatandaşın parasını güvenle kullanma imkanı getiriyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu kartla ödemelerini yapar hale getirecek. İstediği vakit vatandaş sistem içindeki parasını en yakın noktadan çekebilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonlarından para yatırabilecekler.”

TÜM TOPLU TAŞIMA

Yıldırım, Türkiye Kart’ın bir kredi kartı olmadığını, borç para alma imkanının da bulunmadığını vurgulayarak, “Vatandaşlarımız kendi paralarıyla işlemlerini yapabilecek ve bu sayede gerek kart, gerekse cep telefon kullanarak alışveriş gerçekleştirebilecek. İster Konya’da, ister Kars’ta, nerede olursa olsun her türlü toplu taşımada yararlanabileceksiniz. Böylece Kars Kart meselesi de ortadan kalkıyor. Ortak karta geçiyoruz. Gurbetteki kızınıza, oğlunuza, memleketteki akrabanıza tek bir işlemle havale yapacaksınız. Güvenlik çok önemli, maliyet de çok önemli. Bu işlemleri arada komisyonlar olmadan yapacaksınız. Bu senenin ortalarında, temmuzdan itibaren okullar kapandıktan sonra bu kartlar piyasaya verilmeye başlanacak” dedi.Zeytin Dalı Operasyonu’ndan ekonominin etkilenmeyeceğini belirten Yıldırım, “Operasyon başlarsa Türkiye ekonomisi krize girecek gibi kara propagandalar yaptılar. Ekonomimiz bu ve buna benzer mücadelelerle, teröre yönelik sınır ötesi operasyonlarla hiçbir şeklide etkilenmez” dedi.

NERELERDE KULLANILACAK?

BANKACILIK, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nu oluşturdu. Platforma üye olan şirketler aracılığıya Türkiye genelinde ortak ödeme sistemine geçiliyor. Sistem ile tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak. Metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek. İl değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Bunun için de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerle anlaşma yapılacak.