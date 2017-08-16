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Hürriyet>Ekonomi>'Temmuzda işsizlik tek haneye iner'

'Temmuzda işsizlik tek haneye iner'

REUTERS
16 Ağustos 2017 - 15:06Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:07

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, A Haber televizyonunun canlı yayınında şu açıklamaları yaptı: 

*Haziran'da işsizliğin tek haneye düşmesini bekliyoruz

*Hedefimiz bunun kalıcı bir şekilde yüzde 10'un altında tek haneli rakamlarda kalması

*Üçüncü çeyrekte 2016'daki eksi büyümenin de baz etkisiyle yüzde 7'nin oldukça üzerinde bir büyüme, yüzde 7.5 belki biraz daha geçebiliriz

*2017'de yüzde 6'yı konuşan bir büyüme olabilir

*Bu yıl yüzde 6 ve üzerinde büyüme ortalamasına giderken, faizleri ve enflasyonu yükseltmeden bunu yapabileceğimizi göstereceğiz

*Bu sene içinde yıl sonuna doğru enflasyonda da tek hanede makul bir seviyeye gelmek hedefimiz

*Avrupa'daki yumurta krizi Türkiye için bir fırsat; Türkiye'de yumurta ve tavuk etinde ihracat ve satışla ilgili bir sıkıntı yok

*Otomotivde iki markanın en önemli üretim üslerinden biri haline gelmek (hedefindeyiz), bu konuda sonbaharda güzel haberler olacaktır

*Biri geniş bir ticari modelini burada yapacak, dünyada merkezi haline getirecek; bir tanesi de binek araçlarda...

*Enflasyonla ilgili olumlu sonuçlar, tek hanede kalıcı hale gelmemiz, istihdamla ilgili olumlu sonuçlar almamız ve ikinci çeyrek büyümesinde de cesaret veren bir sonuç çıktığında Türkiye'de faizin önce fiili olarak piyasada, pazarlarda kendiliğinden aşağı gelmeye başladığını göreceğiz. Bu yönlenmeyi hızlandırmak da TCMB'ye düşecektir.

Etiketler: Ekonomi Bakanı , Nihat Zeybekci , Üçüncü çeyrek
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