Temmuzda 264 bin turist ziyaret etti

Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Temmuz ayında 264 bin 702 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasından 86 bin 756’sı Hacıbektaş Veli müzesini ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesini 65 bin 676 turist, Derinkuyu yer altı şehrini 33 bin 353 turist, Zelve ören yerini 15 bin 88 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini 2016 Temmuz ayında ise 162 bin 505 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.