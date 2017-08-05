MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Temmuzda 264 bin turist ziyaret etti

Temmuzda 264 bin turist ziyaret etti

İHA
05 Ağustos 2017 - 10:23Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 10:23

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Temmuz ayı içerisinde 264 bin 702 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Temmuz ayında 264 bin 702 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistler arasından 86 bin 756’sı Hacıbektaş Veli müzesini ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesini 65 bin 676 turist, Derinkuyu yer altı şehrini 33 bin 353 turist, Zelve ören yerini 15 bin 88 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini 2016 Temmuz ayında ise 162 bin 505 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Etiketler: Kapadokya , Kapadokya turist sayısı , Kapadokya turizm
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri