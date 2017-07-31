Temmuz çocukları aslan burcu hakkında 6 derin bilgi

1- Onlar için her şey bir oyundur
Bunu anlamak için önlerine bir ip yumağı atmanız yeterli olacaktır. Hayatı ciddiye almamak gibi özel bir butonları olan aslanlar, en karamsar ve bunalımlı zamanlarda bile bir çocuk enerjisiyle yeni fikirler üretebilir ve odayı bir anda aydınlatabilirler.
2- Asla tembel değillerdir
Üstlerine yapıştırılmış devasa bir ‘tembel’ etiketi yüzünden gezegen dahilinde tüm aslanları uykuyu seven ve zor harekete geçen insanlar olarak algılarız. Halbuki o yavaşlık sırasında aslanlar odaklanır ve enerji depolarlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki harekete geçmiş bir aslan işini sonuna erdirmeden frene basmayacaktır.
3- Hayat bir sahnedir
Aslan burcundan olan bir arkadaşınızla yürürken sanırsınız ki ona ayrı bir rüzgar vuruyor, bambaşka bir ışık tutuluyor ve arkadan eğlenceli bir müzik geliyor. Akbil doldururken bile ayrı bir duruşları, en sıkışık metrobüs sırasında kendi bölgeleri ve sağanak yağmur altında bile gitmeyen bir gülümsemeleri vardır.
4- Gösterişi severler
En mütevazisinden en dağları yaratanlarına kadar mutlaka alımlı, göz alan ve parlak kıyafetler ve takılar giyerler. Nedeni asla sizleri etkilemek değildir. Aynadan onlara bakan diğer aslanla derin bir dertleri vardır. Onu etkilemek için gerekirse şair, gerekirse bilim insanı bile olurlar.
5- Cömerttirler
Bu kadar şey söylenince sanki çekilmez ve sevimsiz insanlar gibi algılanabilirler ama paylaşmak ve yardımseverlik konusundaki açık gönüllülüklerini görünce onlardan çok etkileneceksiniz. Ön planda tutmadıkları bu gizli güçleri sayesinde etrafındaki insanları bir arada tutabilir ve sözünü geçirebilirler.
6- Kırıcı olabilirler
Aslan burcu insanları yardım etmek isterlerse sonuna kadar ederler, severlerse sonuna kadar giderler, inat ederlerse dağları delebilirler ve haliyle sinirlenirlerse kırıcı ve ezici olmaktan çekinmezler. Ama sinirli halleri sadece 1-2 saniye sürer ve bu kısa zamanda kırıp döktükleri her şeyi itinayla o tatlı dilleriyle iyileştirebilirler.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün