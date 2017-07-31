Temmuz çocukları aslan burcu hakkında 6 derin bilgi

1- Onlar için her şey bir oyundur

Bunu anlamak için önlerine bir ip yumağı atmanız yeterli olacaktır. Hayatı ciddiye almamak gibi özel bir butonları olan aslanlar, en karamsar ve bunalımlı zamanlarda bile bir çocuk enerjisiyle yeni fikirler üretebilir ve odayı bir anda aydınlatabilirler.

2- Asla tembel değillerdir

Üstlerine yapıştırılmış devasa bir ‘tembel’ etiketi yüzünden gezegen dahilinde tüm aslanları uykuyu seven ve zor harekete geçen insanlar olarak algılarız. Halbuki o yavaşlık sırasında aslanlar odaklanır ve enerji depolarlar. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki harekete geçmiş bir aslan işini sonuna erdirmeden frene basmayacaktır.

3- Hayat bir sahnedir

Aslan burcundan olan bir arkadaşınızla yürürken sanırsınız ki ona ayrı bir rüzgar vuruyor, bambaşka bir ışık tutuluyor ve arkadan eğlenceli bir müzik geliyor. Akbil doldururken bile ayrı bir duruşları, en sıkışık metrobüs sırasında kendi bölgeleri ve sağanak yağmur altında bile gitmeyen bir gülümsemeleri vardır.

4- Gösterişi severler

En mütevazisinden en dağları yaratanlarına kadar mutlaka alımlı, göz alan ve parlak kıyafetler ve takılar giyerler. Nedeni asla sizleri etkilemek değildir. Aynadan onlara bakan diğer aslanla derin bir dertleri vardır. Onu etkilemek için gerekirse şair, gerekirse bilim insanı bile olurlar.

5- Cömerttirler

Bu kadar şey söylenince sanki çekilmez ve sevimsiz insanlar gibi algılanabilirler ama paylaşmak ve yardımseverlik konusundaki açık gönüllülüklerini görünce onlardan çok etkileneceksiniz. Ön planda tutmadıkları bu gizli güçleri sayesinde etrafındaki insanları bir arada tutabilir ve sözünü geçirebilirler.

6- Kırıcı olabilirler

Aslan burcu insanları yardım etmek isterlerse sonuna kadar ederler, severlerse sonuna kadar giderler, inat ederlerse dağları delebilirler ve haliyle sinirlenirlerse kırıcı ve ezici olmaktan çekinmezler. Ama sinirli halleri sadece 1-2 saniye sürer ve bu kısa zamanda kırıp döktükleri her şeyi itinayla o tatlı dilleriyle iyileştirebilirler.

31 Temmuz Haftası Burç Yorumları