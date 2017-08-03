Temmuz ayının zam şampiyonu koli ücretleri

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı, yüzde 86,67 ile PTT koli gönderme ücretlerinde görüldü. Fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 39,66 ile karpuz geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, PTT koli gönderme ücretlerindeki fiyat artışını yüzde 46,80 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi. Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 43,93 ile sivri biber, yüzde 40,83 ile çarliston biber, yüzde 16,20 ile vapur ücreti, yüzde 12,15 ile kuru soğan, yüzde 7,08 ile bira, yüzde 6,06 ile rakı ve yüzde 5,53 ile şehirlerarası otobüs ücreti dikkati çekti.

EN ÇOK KARPUZ UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 39,66 ile karpuzda gerçekleşti. Bunu yüzde 28,01 ile erik, yüzde 23,15 ile şeftali, yüzde 12,61 ile patates, yüzde 12,49 ile kayısı, yüzde 8,51 ile patlıcan, yüzde 8,25 ile muz, yüzde 7,67 ile kadın gömleği ve yüzde 6,34 ile kadın elbisesi izledi.