Temmuz ayı kampanya şampiyonu hızlı tüketim

Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone Temmuz 2017 kampanya verilerini açıkladı. BrandZone verilerine göre; temmuz ayında toplamda 30 bin 596 hızlı tüketim kampanyası düzenlendi. Hızlı tüketim kampanlarına damga vuran şirket ise 2 bin 100 kampanya ile Unilever oldu. 2 bin 48 kampanya ile Procter&Gamble ikinci, bin 375 kampanya ile Ülker üçüncü oldu. Haziran ayında 10’uncu sırada olan Eczacıbaşı, temmuz ayında 733 kampanya ile dördüncü sıraya yükseldi. Beşinci sıraya ise 681 kampanya ile Henkel yerleşti.

TEMMUZ AYININ LİDERİ: CARTE D’OR CLASSİC DONDURMA

Temmuz ayı hızlı tüketim kampanyalarında, en fazla kampanyası yapılan ürün 63 kampanyayla Carte d’Or Classic dondurma oldu. 56 kampanyayla Head&Shoulders ikinci sırada, 55 kampanyayla Carte d’Or Selection dondurma üçüncü sırada yer aldı. Cornetto mini dondurma ise 48 kampanya ile dördüncü olurken, 45 kampanya ile Solo tuvalet kağıdı beşinci sırada yer aldı.

EN FAZLA KAMPANYASI ARTAN ÜRÜN: UNİ BABY

Temmuz ayında en fazla kampanyası artan ürün, haziran ayında 7 olan kampanya adedini 43’e yükselten Uni Baby bebek şampuanı oldu. Kampanya adedini 23’den 56’ya yükselten Head&Shoulders şampuan listenin ikinci sırasında yer alırken, kampanya sayısını 25’den 55’e yükselten Carte d’Or Selection dondurma ise üçüncü sırada yer aldı. Haziran ayında tek bir kampanya gerçekleştiren Yudum ayçiçek yağı, temmuz ayında gerçekleştirdiği 29 kampanya ile dördüncü sırada yer alırken, haziran ayında 15 kampanya düzenleyen Doğuş Karadeniz filiz çay temmuz ayında düzenlediği 42 kampanya ile listenin sonunda yer aldı.

TEKNOLOJİ KAMPANYALARINDAN YÜZDE 36’LIK YÜKSELİŞ!

BrandZone verilerine göre; temmuz ayında hiper, teknoloji ve online marketlerde düzenlenen teknoloji kampanyaları yüzde 36 oranında artarak 9 bin 755’ten 13 bin 261’e yükseldi. Bu büyük artış; HP'nin Teknosa'da gerçekleştirdiği HP Pavilion bilgisayar kampanyasından dolayı oldu. Haziran ayında sadece 177 adet kampanya gerçekleştiren HP, temmuz ayında ise kampanya sayısını 4 bin 199’a yükseltti. Bunun 4 bin 53 adedi HP Pavilion kampanyasına ait.

Bin 522 kampanya ile Samsung ikinci; 649 kampanyayla Lenovo üçüncü; 507 kampanya ile LG dördüncü; 462 kampanya ile Apple listenin beşinci oldu.

EN AKTİF KATEGORİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, EN AKTİF SATIŞ KANALI TEKNOSA

Temmuz ayında hiper, teknoloji ve online marketlerde düzenlenen teknoloji kampanyalarında en fazla kampanya düzenlenen kategori 5 bin 311 kampanyayla dizüstü bilgisayar oldu. Bin 772 kampanyayla akıllı telefon kategorisi ikinci sırada, bin 587 kampanyayla TV kategorisi üçüncü sırada yer aldı. 511 kampanyayla klima kategorisi dördüncü, 397 kampanyayla elektrik süpürge kategorisi beşinci sırada yer buldu. Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve klima kategorilerinde en aktif satış kanalı Teknosa oldu. TV ve elektrik süpürge kategorilerinde en aktif satış kanalı ise A101 oldu.