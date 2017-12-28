Temizlikte küçük sırlar

Enstitüye bağlı uzmanların onayladığı ipuçlarından bazıları şöyle:

- Bir kumaşa sıktığınız tıraş köpüğü ile sileceğiniz banyo aynası, duş sırasında buhar yapmaz.

- Sigara kokmuş bir odada, bir kâse içine koyacağınız 2 çay kaşığı sirke sabaha kadar tüm kokuyu yok eder.

- Kesme çiçeklerin suyuna dökeceğiniz bir miktar limonata çiçeklerin ömrünü uzatır.

- Saç spreyi, sert zeminler üzerindeki mürekkep lekesini ve kumaşlardaki tükenmezkalem lekesi ile kırmızı şarap lekesini çıkarır. Muz kabuğunun iç tarafıyla deri parlatmak da doğru bilinen bir yanlış.