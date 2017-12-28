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    Temizlikte küçük sırlar

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 00:37 | Son Güncelleme:

    İNGİLTERE’deki ‘İyi Temizlik Enstitüsü’, ev temizliğine dair basit ipuçları yayınladı.

    Enstitüye bağlı uzmanların onayladığı ipuçlarından bazıları şöyle:

    - Bir kumaşa sıktığınız tıraş köpüğü ile sileceğiniz banyo aynası, duş sırasında buhar yapmaz.

    - Sigara kokmuş bir odada, bir kâse içine koyacağınız 2 çay kaşığı sirke sabaha kadar tüm kokuyu yok eder.

    - Kesme çiçeklerin suyuna dökeceğiniz bir miktar limonata çiçeklerin ömrünü uzatır.

    - Saç spreyi, sert zeminler üzerindeki mürekkep lekesini ve kumaşlardaki tükenmezkalem lekesi ile kırmızı şarap lekesini çıkarır. Muz kabuğunun iç tarafıyla deri parlatmak da doğru bilinen bir yanlış.

    Etiketler: temizlik , ev temizliği , gazetehaberleri
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