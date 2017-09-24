Temizlik işçisi öldü, babası isyan etti

18 Eylül’de açılan Adana Şehir Hastanesi’nde taşeron bir firma bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Veysi Kanat, iş arkadaşı Özkan Erçel ile birlikte hastane henüz açılmadan 2 gün önce 16 Eylül günü temizlik yapmaya başladı. Aralarında tinerin de bulunduğu kimyasal maddeleri kullandıkları, bu nedenle solunum sorunu yaşadığı öne sürülen işçiler, bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine revire kaldırılan işçilerden Özkan Erçel taburcu edilirken, durumu ağırlaşan Veysi Kanat, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere karşın yaşamını yitiren Kanat’ın, ’toksik madde zehirlenmesi’ nedeniyle öldüğüne ilişkin tutanak tutuldu.



REVİRE KALDIRILDI



İş kazası olarak değerlendirilen olayla ilgili savcılık soruşturması kapsamında temizlik işleri sorumlusu 44 yaşındaki Vedat I. ile iş güvenliği uzmanı 32 yaşındaki Mesut K., gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Vedat I. tutuklanırken, Mesut K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet savcısının olayla ilgili soruşturması sürerken Veysi Kanat, Yüreğir İlçesi’ne bağlı Doğankent Mahallesi’nde toprağa verildi.



Henüz 4 aylık işçiyken hayatını kaybeden Veysi Kanat’ın babası Sebahattin Kanat, "Oğlum çalışırken fenalaşınca tam donanımlı bir hastaneye kaldırılmak yerine revirde bir süre bekletilmiş. Fidanımı toprağa verdim. Ayrıca sadece cam temizleme görevi varken daha ağır bir iş yaptırılmış. Oğlum göz göre göre öldü. Bu olayda ihmal ve sorumluluğu olanların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.