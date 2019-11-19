Temiz ve Hijyen Standartlarına Uygun Okul Tuvaletleri Çocukların Hem Sağlığını Hem de Başarısını Etkiliyor

Tuvalet hijyeni toplum sağlığı kadar çocuk gelişimi açısından da büyük önem taşıyor. Bağışıklık sistemi açısından hastalıklara karşı toplumun en savunmasız grubu olan çocukları koruma konusunda ebeveynlere hayatın her alanında olduğu gibi çok önemli bir rol düşüyor. Bu noktada çocukların günün büyük bir bölümünü geçirdikleri okullardaki tuvaletlerin hijyeni dikkat edilmesi gereken önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Kulağa ilk aşamada şaşırtıcı gelse de okul tuvaletlerinin temizlik ve hijyen koşulları çocukların duygusal gelişimi ve akademik başarısı için de önem taşıyor.

“Nerede ve nasıl olursa olsun temel insan haklarından biri olan temiz ve güvenli tuvaletlere insanların erişimini sağlamak” amacıyla çalışan Domestos, bu bakış açısıyla 8 yıldır okul tuvaletlerinde temizlik ve hijyen standartlarının iyileştirilmesine katkı sunmak için çalışıyor. 2011 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile gerçekleştirilen “Eğlen, Öğren, Hijyen” projesiyle bugüne kadar 695 bin çocuğun kişisel hijyen eğitimi almasını sağlayan Domestos, çalışmalarına her yıl 60 bin çocukla devam ediyor. Domestos Okul Programı kapsamında il milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği yapan marka, ayrıca bugüne kadar 3,9 milyon çocuğun eğitim gördüğü 14 bin okulun tuvaletlerinde kullanılmak üzere 3.3 milyon kilo ürün desteği verdi. Domestos 2018 yılından bu yana da il milli eğitim müdürlükleri ve valiliklerle iş birliği içinde sürdürdüğü “Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek” projesiyle okul tuvaletlerinde iyileştirme çalışmaları yapıyor, tuvaletlerde kullanılmak üzere temizlik ve hijyen paketleri sağlıyor. Ayrıca okullarda temizlikten sorumlu yardımcı hizmetler görevlilerine de doğru hijyen uygulamaları konusunda eğitimler düzenliyor.

Domestos Okullarda Tuvalet Hijyenine Katkı Sağlamak Adına Asla Durmayacak

19 Kasım Dünya Tuvalet Günü öncesinde proje hakkında bilgi vermek ve Bursa etabında yapılan çalışmaları yerinde aktarmak için düzenlenen basın toplantısında konuşan Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, “Devletimizin ilgili kurumları okulların fiziki şartlarını geliştirmek için kesintisiz olarak çalışıyor. Domestos olarak biz de bu çalışmalara katkıda bulunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. 8 yıldır devam eden okul programımızla 4,5 milyon çocuğa ulaştık. 2018’de başlattığımız “Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek” projemizle ise şu ana kadar İstanbul, İzmir, Erzurum, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bursa olmak üzere 7 ilde 72 bin çocuğun eğitim gördüğü 95 okulun tuvaletlerinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdik ve tuvaletlerde kullanılmak üzere temizlik ve hijyen paketleri sağladık. Ayrıca bu illerdeki 450 yardımcı hizmetler görevlisine doğru hijyen uygulamaları eğitimi verdik. Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için bu çalışmalara kamu kurumları ile iş birliği halinde devam edeceğiz, okul tuvaletlerindeki hijyen standartlarına katkı sağlamak adına asla durmayacağız.” dedi.

19 Kasım Dünya Tuvalet Günü’nde Ürün Bağışı için Önemli İş Birliği

Projenin resmî web sitesi olan domestoshijyenprojesi.com adresinden gelen başvuruları değerlendirerek her yıl 40 okula ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Unilever Ev Temizlik Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy da bu alanda değer yaratmak için iş ortaklarıyla da çalıştıklarını dile getirdi: “Tuvalet hijyeninin toplum sağlığı ve çocuk gelişimi konusuna dikkat çekmek için bu yıl 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü’nde iş ortaklarımızdan Migros ile önemli bir iş birliği gerçekleştiriyoruz. 19 Kasım’da Türkiye’deki tüm Migros’lardan alınan her bir Domestos için ihtiyaç sahibi okullara bir ürün bağışlıyoruz. Bu iş birliğiyle Gaziantep, Van, Diyarbakır ve Antalya illerimizde 150 binden fazla çocuğun eğitim gördüğü 200 okulun tuvaletlerin bir yıllık Domestos ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz”.

Bursa’da düzenlenen toplantıya katılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan ise çocukların evlerinden sonra en çok zaman geçirdikleri yer olan okullarda tuvalet hijyeninin büyük önem taşıdığına dikkat çekti: “Okul tuvaletlerinde temizlik ve hijyen standardı yeterli olmadığında çocuklarda bu duruma bağlı hastalık riski artabilir. Çocukların fizyolojik sağlığını olumsuz etkileyen bu durum hastalık kaynaklı okul devamsızlığına, dolayısıyla derslerini kaçırmasına sebep olabilir. Tuvaletlerin fiziki şartlarını yeterli bulmayan bazı çocuklar, tuvaletlerini tutmayı bir alışkanlık haline getirebiliyorlar. Oysa ki bu en az nefes almak, yemek yemek kadar temel bir fizyolojik ihtiyaç. Bu ihtiyacı baskılamanın oluşturduğu gerilim, çocuğun derse odaklanmasını zorlaştırabilir. İhtiyaçlarını rahat rahat gideremediği bir ortam da çocukların okula gitme motivasyonuna etki edebiliyor. Nihayetinde tüm bu olumsuzluklar çocukların akademik başarısına yansıyabiliyor. Yani tuvaletlerin fiziki ve hijyen koşullarının çocukların akademik başarısı üzerinde de etkili olduğunu söyleyebiliriz”.